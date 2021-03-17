В Армавире и Ейском районе в апреле 2021 года откроют новые газозаправочные станции

В апреле 2021 года в Армавире и Ейском районе Краснодарского края откроют новые газозаправочные станции (АГНКС). Они уже построены, готовятся документы на их ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации региона.

Кроме того, началось строительство АГНКС в Абинском районе и Горячем Ключе. Модули компримирования природного газа планируют построить на действующих заправочных станциях в Славянске-на-Кубани и Краснодаре, добавляют в администрации региона. Помимо этого, наполовину готова новая газозаправочная станция в Темрюке: специалисты получают технические условия на подключение к газу. Ожидается, что ее введут в эксплуатацию в течение шести месяцев.

«Сегодня газомоторный автотранспорт экономически выгоден. Нужно учитывать и тот важный фактор, что это экологический чистый транспорт, что для Краснодарского края как курортного региона имеет принципиальное значение»,- отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года глава региона заявил, что в Краснодарском крае в 2021 году построят не меньше 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). На эти цели из федерального и краевого бюджета было выделено около 700 млн руб.

В Краснодаре в 2021-2022 годах появятся шесть новых газозаправочных станций. В настоящее время уже выбраны участки для их размещения. Первая из них появится в 2021 году на ул. Бородинской в микрорайоне Гидростроителей. В 2022 году должны построить газозаправочные станции в хуторе Ленина и поселке Пашковском, по улицам Красных Партизан и на Ейском шоссе. По словам министра ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Ляшко, эти участки определены как наиболее близкие к основным выездам из города.

Сейчас на Кубани работает 21 газозаправочная станция, девять из них построили за последние четыре года. Всего до 2024 года сеть АГНКС должна расшириться до 80 объектов.

Алексей Белянин