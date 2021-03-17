В Армавире и Ейском районе в апреле 2021 года откроют новые газозаправочные станции

В апреле 2021 года в Армавире и Ейском районе Краснодарского края откроют новые газозаправочные станции (АГНКС). Они уже построены, готовятся документы на их ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации региона.
Кроме того, началось строительство АГНКС в Абинском районе и Горячем Ключе. Модули компримирования природного газа планируют построить на действующих заправочных станциях в Славянске-на-Кубани и Краснодаре, добавляют в администрации региона. Помимо этого, наполовину готова новая газозаправочная станция в Темрюке: специалисты получают технические условия на подключение к газу. Ожидается, что ее введут в эксплуатацию в течение шести месяцев.
«Сегодня газомоторный автотранспорт экономически выгоден. Нужно учитывать и тот важный фактор, что это экологический чистый транспорт, что для Краснодарского края как курортного региона имеет принципиальное значение»,- отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года глава региона заявил, что в Краснодарском крае в 2021 году построят не меньше 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). На эти цели из федерального и краевого бюджета было выделено около 700 млн руб.
В Краснодаре в 2021-2022 годах появятся шесть новых газозаправочных станций. В настоящее время уже выбраны участки для их размещения. Первая из них появится в 2021 году на ул. Бородинской в микрорайоне Гидростроителей. В 2022 году должны построить газозаправочные станции в хуторе Ленина и поселке Пашковском, по улицам Красных Партизан и на Ейском шоссе. По словам министра ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Ляшко, эти участки определены как наиболее близкие к основным выездам из города.
Сейчас на Кубани работает 21 газозаправочная станция, девять из них построили за последние четыре года. Всего до 2024 года сеть АГНКС должна расшириться до 80 объектов.