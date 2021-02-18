На Кубани в 2021 году построят 19 газозаправочных станций

В Краснодарском крае в 2021 году построят 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил «Интерфаксу».

На эти цели из федерального и краевого бюджета было выделено около 700 млн руб. «В нынешнем году планируется построить как минимум 19 заправок, в том числе, в Краснодаре, где вопрос стоит наиболее остро. В основном строительством занимаются частные инвесторы, которые сотрудничают с "Газпромом". Два объекта уже готовятся к открытию - в Армавире и Ейске»,- сообщил губернатор Краснодарского края.

По его словам, сейчас в регионе работает 21 газозаправочная станция, девять из них построили за последние четыре года. В планах у властей Кубани – расширять эту сеть, так как это одна из важнейших задач теплоэнергетического комплекса региона. Газовое топливо в настоящее время – наиболее экологичное, оно стоит гораздо дешевле бензина и позволяет продлить срок службы автомобиля, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Всего до 2024 года сеть газозаправочных станций должна расшириться до 80 объектов. «На Кубани уже рассмотрели свыше 300 земельных участков для размещения новых станций, из них более 30 потенциально отобраны для инвесторов»,- добавил глава региона.

Также он подчеркнул, что развитие рынка газомоторного топлива получает большую поддержку на федеральном уровне. По программе «Развитие ТЭК» предусмотрены субсидии в размере 40 млн рублей за каждый построенный и введенный в эксплуатацию объект. В рамках указанной программы уже построены две заправки в Усть-Лабинске и в Новороссийске.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в 2021-2022 годах появятся шесть новых газозаправочных станций. В настоящее время уже выбраны участки для их размещения. Первая из них появится в 2021 году на ул. Бородинской в микрорайоне Гидростроителей. В 2022 году должны построить газозаправочные станции в хуторе Ленина и поселке Пашковском, по улицам Красных Партизан и на Ейском шоссе. По словам министра ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Ляшко, эти участки определены как наиболее близкие к основным выездам из города.

Алексей Белянин