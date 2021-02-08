В Краснодаре в 2021-2022 годах появятся шесть новых газозаправочных станций

В Краснодаре выбрали участки для размещения шести новых газозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Первая из них появится в 2021 году на ул. Бородинской в микрорайоне Гидростроителей. В 2022 году должны построить газозаправочные станции в хуторе Ленина и поселке Пашковском, по улицам Красных Партизан и на Ейском шоссе. По словам министра ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Ляшко, эти участки определены как наиболее близкие к основным выездам из города.

Он также обратил внимание, что Краснодар острее других городов региона нуждается в газозаправочных станциях: сейчас в городе работают все две таких заправки и в пиковые часы они испытывают огромную нагрузку

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо более активно развивать сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), работающих на природном газе. Газомоторное топливо дешевле бензина, оно позволяет заметно увеличить срок работы техники и снижает стоимость ее эксплуатации. Кроме того, это наиболее экологичный вид топлива, что важно для Краснодарского края как для курортного региона.

Всего сейчас в Краснодарском крае работает 21 АГНКС, девять из них построены за последние четыре года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее краснодарские транспортные компании, осуществляющие перевозки по маршрутам общественного транспорта, жаловались, что из-за нехватки газозаправочных станций в городе, водителям приходится по несколько часов простаивать в пробках в очередях на заправках.

Алексей Белянин