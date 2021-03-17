Организаторы «Золотого глобуса» пообещали принять в свои ряды чернокожих

Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA), присуждающая ежегодно премию «Золотой глобус», пообещала к следующей церемонии увеличить количество членов до 100 человек, приняв в свои ряды 13 чернокожих журналистов, сообщает The Hollywood Reporter. До сих пор в составе ассоциации не было ни одного чернокожего.

Организация пошла на эту меру под давлением: в понедельник более 100 пиар-компаний США направили HFPA письмо с требованием «трансформационных перемен» в организации. В нем они обвинили HFPA в «распространенной практике дискриминационного поведения, непрофессионализме, этической непристойности и предполагаемой финансовой коррупции», а также заявили, что не будут советовать своим клиентам принимать участие в мероприятиях HFPA. В ответ на эти претензии организаторы «Золотого глобуса» пообещали провести все необходимые реформы, признав, что «должны были сделать больше и раньше» в этом направлении.

О церемонии вручения «Золотых глобусов» в 2021 году — в публикации “Ъ” «И все-таки они вертятся».

Кирилл Сарханянц