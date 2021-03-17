На Кубани промпроизводство в феврале 2020 года выросло на 3,1%

Промышленное производство в Краснодарском крае в феврале 2021 года увеличилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Краснодарстат.

Добыча полезных ископаемых в минувшем месяце снизилась на 8,1%, в т.ч. добыча сырой нефти и природного газа сократились на 4%. Обрабатывающая промышленность показала рост в 1,9%, в т.ч. производство пищевых продуктов выросло на 1,3%.

В пищевой промышленности увеличилось производство мороженого (+43,1%), соков из фруктов и овощей (+33,5%) мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных полуфабрикатов (+24,2%). В то же время сократилось производство растительного (-24,6%) и сливочного масла (-19,7%), а также мясных консервов (-18,5%).

Среди других обрабатывающих производств наибольшее увеличение выпуска продукции отмечалось в производстве: сигарет (+33,1%), спецодежды (рост в 3,7 раза), чулочно-носочных трикотажных или вязаных изделий (рост в два раза).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха рост производства в январе 2021 года составил 3,2%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 32,1%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года промпроизводство в Краснодарском крае выросло на 4%.

В феврале 2021 года власти Кубани объявили, что промышленные компании получат более 1,2 млрд руб. в качестве мер поддержки. Субсидии предусмотрены из регионального Фонда развития промышленности и в рамках профильной госпрограммы.

Алексей Белянин