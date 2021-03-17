На Кубани задолженность по зарплате в феврале 2021 года уменьшилась на 9%

По данным на 1 марта 2021 года просроченная задолженность по заработной плате в Краснодарском крае по всем видам наблюдаемых видов экономической деятельности составила 69,8 млн руб. Это на 7 млн руб. или 9,1% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Краснодарстат.

Долги по зарплате имели 22 организации. В общей сложности не получили вовремя зарплату 839 человек, на каждого из них приходилось по 83,2 тыс. руб. задолженности в среднем. Весь объем просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств.

В структуре просроченной задолженности по заработной плате 57,2% приходится на организации строительства, 12,6% - на учреждения образования, 11,7% - на организации транспорта.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 1 февраля 2021 года суммарная задолженность по заработной плате составляла 76,8 млн руб. Это на 5,3% меньше, чем месяцем ранее.

В феврале 2020 года сообщалось, что банкротное НАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод» погасило задолженность по зарплате перед 27 работниками на сумму 4,2 млн руб.

Алексей Белянин