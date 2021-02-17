На Кубани задолженность по зарплате в январе 2021 года выросла на 5%

По данным на 1 февраля 2021 года суммарная задолженность по заработной по всем видам экономической деятельности составила 76,8 млн руб. Это на 5,3% или 3,9 млн руб. больше, чем месяцем ранее, сообщает Краснодарстат.

По данным ведомства, долги по зарплате к началу текущего месяца имели 24 организации, не получили вовремя зарплату 934 человека. В среднем объем задолженности на каждого составил 82,2 тыс. руб. Во всех случаях долги возникли из-за отсутствия собственных средств.

Наибольшую задолженность перед сотрудниками имели предприятия строительной отрасли – 56,7%. Кроме того, 10,9% пришлось на организации транспорта, 10,6% – на предприятия обрабатывающей промышленности.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 1 января 2021 года объем задолженность по зарплате в Краснодарском крае составляет 72,9 млн руб. Это на 4,1% меньше, чем месяцем ранее. По объему долгов Кубань занимала пятое место в России. Самые большие просрочки по зарплате фиксировались в Ростовской (178,2 млн руб.) и Кемеровской (140,8 млн руб.) областях, а также Ставропольском крае (113,4 млн руб.).

В течение 2020 года объем погашенной задолженности по зарплатам в Краснодарском крае составил 415 млн руб.

Алексей Белянин