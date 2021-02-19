Мостовской дробильно-сортировочный завод погасил долг по зарплате на 4 млн рублей

Банкротное НАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод» погасило задолженность по зарплате перед 27 работниками на сумму 4,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что за счет реализации имущества из конкурсной массы предприятие получило сумму, которой было достаточно для выплаты задолженности, однако конкурсный управляющий не принял для этого мер. Саму задолженность директор завода скрывал от органов учета.

Сейчас долг перед работниками погашен, в отношении руководителя прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных), а также внесла представление об устранении выявленных нарушений.

По данным «СПАРК-Интерфакс», НАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод» было зарегистрировано в 1994 году, основной вид деятельности – разработка гравийных смесей. Уставный капитал – 43 тыс. руб., совладельцы –Валентина, Валентин и Александр Гутновы (двое последних входят в совет директоров). В 2019 году выручка предприятия составила 2,2 млн руб., чистый убыток – 15,5 млн руб.

Процедура банкротства в отношении завода была введена в августе 2017 года по заявлению заявлению ИФНС России № 15 по Краснодарскому краю. Сумма требований составляла 6,7 млн руб. В феврале 2020 года завод за 110 млн руб. купило ООО «Аурум» из Одинцово (Московская область).

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее предприятие погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками на сумму свыше 20 млн руб. Было установлено, что деньги у завода были, однако выплату зарплаты директор осуществлял по остаточному принципу, большую часть направляя себе.

Генерального директора привлекли к уголовной ответственности по пяти статьям: ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная и полная невыплата заработной платы), ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам), ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда).

Виктория Колганова