Новый состав правительства Ставрополья начнут формировать в конце марта

В Ставропольском крае формирование нового состава регионального правительства начнется с 30 марта, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, в начале недели губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отправил в отставку краевое правительство после задержания и ареста заместителя председателя правительства Александра Золотарева. Губернатор заявил, что новый состав правительства будет назначен после проведения в отношении каждого кандидата антикоррупционной проверки. «Необходимые запросы на проведение антикоррупционного аудита уже направлены в правоохранительные и надзорные органы. Ожидается, что до 30 марта получим все ответы. После этого мы сможем начать сформирование нового состава правительства края»,— сказал Владимир Владимиров, его слова приводятся в сообщении. Сейчас члены правительства работают в должности исполняющих обязанности.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, 12 марта зампред правительства края Александр Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Правоохранители полагали, что он планировал скрыться. Сейчас Александр Золотарев находится под арестом.

Подробнее о деле Александр Золотарева читайте в материале “Ъ” «В ставропольском чиновнике заподозрили взяточника».

Наталья Шинкарева