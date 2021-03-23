Всем свое время

История производства женских часов Audemars Piguet начинается с 1883 года, дамские Royal Oak появились почти на век позже — в 1976-м, когда руководителем отдела дизайна мануфактуры стала Жаклин Димье. Поначалу на женское запястье знаменитый бестселлер попал в уменьшенном до 33 мм корпусе. Сегодня, на радость прекрасной половине человечества, компания, добавив корпусу 4 мм, продолжает выпускать завоевавшие сердца поклонниц марки часы с инкрустацией драгоценными камнями. В этом году он предстал с градиентом разноцветных сапфиров по безелю.

Если говорить о собственных ювелирных моделях Audemars Piguet, то они тоже сравнительно молоды — появились в 1970-х. До этого мануфактура поставляла механизмы и циферблаты ювелирным компаниям, которые, упаковав все это в корпуса и добавив к результату браслеты, продавали получившиеся часы под собственным брендом. Среди партнеров Audemars Piguet были Tiffany, Cartier, Oscar Heyman, Bvlgari и многие другие. И даже когда мануфактура взялась делать часы самостоятельно, корпус по-прежнему изготавливали на заказ: Audemars Piguet брали на себя лишь установку в него механизма и последующую продажу. В 1980-е, с приходом моды на часовые браслеты со звеньями, Audemars Piguet надумали открыть собственную ювелирную мастерскую. А в начале 2000-х было решено начать производство уникальных ювелирных часов, что привело к выпуску в 2013 году первой модели коллекции Haute Joaillerie. В тех — в полной мере собственного производства — часах Audemars Piguet объединили растительную тему ар-нуво и геометрическую строгость ар-деко с современной эстетикой. Мотив ветвей деревьев с листьями на браслете из белого золота постепенно переходит на корпус диаметром 28,5 мм и перламутровый циферблат с гравировкой, изображающей озеро Жу в горах Юра — на родине мануфактуры — и двух ласточек, предвестниц весны. Браслет инкрустирован бриллиантами круглой и огранки «маркиз» с акцентами из сапфиров, цвет которых поддерживают синие стрелки на циферблате. Часы были оснащены калибром 3091 с ручным подзаводом.

В модели Haute Joaillerie 2014 года Audemars Piguet обыграли сочетание симметрии и асимметрии, создав часы из белого золота с 539 бриллиантами под впечатлением от звездного неба над долиной Жу. Браслет выполнен в форме двух симметрично переплетенных лент, покрытых бриллиантами круглой огранки. Ленты расходятся и огибают круглый циферблат по траектории, напоминающей контуры Большой Медведицы. Ощущение движения общей композиции придает асимметричный декор из багетных бриллиантов с внешней стороны лент. А россыпь бриллиантов на циферблате усиливает ассоциации со звездным небом. Как и модель 2013 года, часы 2014-го работают от калибра 3091 с ручным подзаводом.

2015 год ознаменовался выпуском первой модели «Бриллиантовой трилогии» из часов Diamond Punk, Diamond Fury и Diamond Outrage, ставшей убедительным доказательством ювелирного мастерства часовщиков Audemars Piguet. Хотя источником вдохновения на сей раз послужили аскетичные зимние пейзажи долины Жу с ее скалами и соснами, дизайн часов никак нельзя назвать сдержанным. В трех моделях на бриллиантовых браслетах техники закрепки драгоценных камней применили к трехмерным остроконечным геометрическим формам основы из белого золота. А кварцевые механизмы «Бриллиантовой трилогии» говорят о том, что эти часы в первую очередь способ самовыражения и лишь потом — инструмент для определения времени.

Первая модель трилогии, Diamond Punk 2015 года, удостоенная Женевского гран-при часового искусства (GPHG) в категории «Лучшие ювелирные часы», навеяна графикой 1980-х, а ритм узора из пирамидальных выступов на браслете напоминает рельеф скал долины Жу. Корпус и браслет из белого золота инкрустированы 7848 бриллиантами классической огранки общим весом 21,6 карата в технике «снежной» закрепки с 56 деталями из оникса. Горные ландшафты долины Жу вдохновили ювелиров Audemars Piguet и на провокационные по своему дизайну часы-браслет Diamond Fury 2016 года выпуска, покрытые золотым «панцирем» и украшенные 4635 бриллиантами классической огранки общим весом более 25,6 карата. Завершила трилогию в 2017 году модель Diamond Outrage, вызывающая ассоциацию с ледяными сталактитами. Эти часы-браслет со скульптурными пиками вышли в двух версиях из белого золота: с 9923 бриллиантами классической и 354 бриллиантами багетной огранки (общим весом около 50,06 и 15,85 карата соответственно) и с 11 043 синими сапфирами классической огранки (общий вес — 65,47 карата).

Если говорить о коллекции часов Haute Joaillerie, последнее на сегодняшний день творение мануфактуры было создано в 2019 году и названо по имени реки в долине Жу Sapphire Orbe, где слово Orbe не только название речки: оно обозначает еще и окружность или орбиту, подчеркивая круговую геометрию часов. В Sapphire Orbe использовано более 12 тыс. камней. Асимметричные овалы корпуса покрыты бриллиантами и сапфирами шести оттенков синего и оранжевого в 20 разных диаметрах от 0,5 мм до 1,5 мм. Куполообразная центральная часть, внутри которой расположился циферблат, посажена на двухсантиметровый шар с инкрустацией синими сапфирами. При повороте шара открывается циферблат с сапфирами в оттенках оранжевого градиента.

После грандиозного успеха трилогии мануфактура продолжает выпускать ювелирные модели, прежде всего женские, правда, в гораздо более спокойном формате — на базе своего главного бестселлера Royal Oak (в 1972 году часы в стальном корпусе диаметром 39 мм стали первой спортивной моделью класса люкс).

Сегодня у компании есть ювелирная версия Royal Oak 33 мм с кварцевым механизмом из белого золота и инкрустацией 280 бриллиантами классической огранки общим весом 1,07 карата по циферблату и 896 общим весом 5,46 карата — по корпусу и браслету. Часовые метки выполнены из 25 бриллиантов багетной огранки, а стрелки из белого золота покрыты люминесцентным слоем. Внутри часов стоит калибр 2713 с индикатором даты.

Конечно, в наши дни женщины вольны носить часы любого размера, но, как показывает опыт, наибольшим спросом пользуются часы диаметром 37 мм. Здесь особого внимания заслуживает ювелирная версия Royal Oak из белого или розового золота с 860 бриллиантами классической огранки общим весом 5,84 карата на корпусе и браслете, 275 бриллиантами классической огранки на циферблате и 25 камнями огранки «багет» на часовых метках. Мануфактурный калибр 3120 с автоматическим подзаводом с ротором из розового золота обеспечивает запас хода в 60 часов.

Одной из последних новинок 2020 года стала версия автоматических Royal Oak диаметром 37 мм в фиолетовом цвете. Корпус часов из белого золота декорирован 124 бриллиантами классической огранки, безель — 40 сапфирами в цветовом градиенте от синего до розового. На фиолетовом циферблате с узнаваемыми квадратиками узора Grande Tapisserie установлены накладные часовые метки из белого золота и две метки с бриллиантами у 12 часов. Раскладная застежка фиолетового ремешка из кожи аллигатора также сверкает бриллиантами, а внутри работает мануфактурный калибр 3120 с автоматическим подзаводом.

Екатерина Зиборова