«Мне захотелось уйти как можно дальше от фигуративности»,— рассказывает о своей новой коллекции Gem Dior ее создательница креативный директор ювелирного направления Dior Виктуар де Кастеллан. Линия отражает настроение современности, а ее стиль можно назвать абстрактно-органичным: формы кто-то, наверное, воспримет как хаотичные, но на самом деле все тщательно продумано. «Надо сказать,— продолжает Виктуар,— тот результат, который вы видите сегодня, стал техническим испытанием для наших мастерских. Впрочем, они справились на ура!»

Gem Dior, напомним,— это игра слов: Gem по-английски значит «драгоценный камень», а звучит точно так же, как французское «J’aime» — «Я люблю», то есть вместе с названием марки выходит «J’aime Dior!» («Я люблю Dior!»). Де Кастеллан решила позаимствовать название у коллекции высокого ювелирного искусства Gem Dior, которую придумала два года назад в честь 20-летия креативного управления Dior Joaillerie. Тогда все строилось вокруг разных оттенков драгоценных камней, ломаных линий и любимой де Кастеллан асимметрии. К слову, ту коллекцию тоже можно охарактеризовать как продуманный хаос — Виктуар шутила: дескать, положила все украшения, созданные за 20 лет, в шейкер, и смотрела, что получится.

Новая Gem Dior состоит из двух частей, ювелирной и часовой. В ювелирной акцент сделан на браслеты разомкнутой жесткой формы из белого, розового или желтого золота с бриллиантовым паве. Они состоят из множества прямоугольных деталей, напоминающих образцы тканей, которые месье Диор прикалывал к эскизам платьев от-кутюр, плюс один браслет-манжета с полосками разноцветных поделочных камней — малахита, лазурита и хризопраза. Аккомпанируют браслетам серьги и кольца той же формы.

Облик часовых новинок Gem Dior создавался по тем же принципам: Виктуар де Кастеллан хотелось, чтобы часы уверенно держались на руке, но при этом оставались разомкнутыми, как и браслеты. У корпуса часов восемь углов — по задумке Виктуар, обликом он должен напоминать срез кристалла ее любимого драгоценного камня, турмалина, в его исходном, необработанном виде, когда драгоценный самоцвет еще только готовится к огранке. Всего в коллекции семь моделей. Часы на стальном браслете предлагаются с циферблатом из белого и черного перламутра. Для моделей на золотом браслете — из желтого, розового или желтого со сталью золота — выбраны циферблаты из черного оникса, синего лазурита и белого перламутра. А для любителей ювелирных часов Виктуар де Кастеллан придумала две эксклюзивные версии Gem Dior: в белом золоте, усыпанную бриллиантами и в желтом золоте с циферблатом из малахита и браслетом из пластин лазурита, оникса, малахита, карнелиана, тигрового глаза, арагонита и бирюзы. К каждым часам Gem Dior прилагается дополнительный черный ремешок из телячьей или крокодиловой кожи. Если говорить о технической стороне, кварцевый механизм Gem Dior водонепроницаем. Правда, всего на 30 метрах, но этого точно хватит, скажем, для роскошной вечеринки у бассейна.

Лидия Агеева