В правилах королевы

История ювелирного дома Chaumet началась с Жозефины Богарне: первая жена Наполеона именно здесь заказывала тиары, заколки для волос и другие драгоценности. Поэтому, когда в 2010 году ювелиры дома выпустили коллекцию украшений, по форме напоминающих те самые тиары с центральными каплевидными камнями огранки «груша», ее назвали Josephine. Новинки Josephine этого года вышли сразу в трех категориях: высокое ювелирное искусство, fine jewelry и часы. Все модели представили одновременно в марте. Презентация прошла в открывшемся год назад после 18-месячной реставрации, затронувшей даже планировку здания, особняке Chaumet на Вандомской площади. Журналисты со всего мира получили возможность виртуально прогуляться по зданию и изучить украшения на экранах компьютеров, а те, кто в это время был в Париже, могли это сделать лично.

Если первая коллекция Josephine была исключительно бриллиантовой, то следующий выпуск, 2015-го, сверкал, наряду с бриллиантами, и изумрудами, и рубинами, и разноцветными сапфирами. В этом году главный акцент вновь сделан на бриллиантах, но есть и несколько украшений с ярко-синими сапфирами со Шри-Ланки. Вся коллекция построена на мотивах «груши», любимой огранки Жозефины. В линию high jewellery вошли два комплекта. Josephine Valse Imperiale (колье, серьги, два кольца-солитера и тиара) создан для тех, кто любит кружиться в танце ночи напролет, как принято было на балах при императорском дворце. А комплект Josephine Duo Eternel (браслеты, серьги, колье, кольца и броши) — драгоценная зарисовка на тему двух сердец, которые нашли друг друга, как когда-то Жозефина и Наполеон. В ювелирном воплощении сердцами стали две «капли» грушевидных бриллиантов, обращенные друг к другу выпуклой стороной. В одном из колец Duo Eternel сердце олицетворяют не два бриллианта, а бриллиант и сапфир, тоже огранки «груша».

Переходя к fine jewelry: в линии Josephine Aigrette в каплевидной рамке из белого или розового золота установлено несколько миниатюрных бриллиантов. Все кольца, браслеты, подвески и серьги Josephine Ronde d’Aigrettes выполнены в виде ниточки с драгоценными каплями с бриллиантами, голубыми аквамаринами (в тон главному цвету дома) или с несколькими бриллиантами поменьше. Новинки, которые, к слову, уже поступили в бутики марки по всему миру, прекрасно сочетаются друг с другом, так что носить их можно не только по отдельности, но и вместе.

Еще одна премьера сезона — часы Josephine Aigrette, в которых форму камня грушевидной огранки повторяет корпус. У разомкнутого браслета нет классической застежки, часы уверенно держатся на руке благодаря механизму внутри ремешка, который плотно прилегает к запястью. Модель представлена в 20 вариациях — в корпусе из белого и розового золота, на кожаном или атласном ремешке, с бриллиантовым паве или с бриллиантами по безелю. И даже в самой простой версии по центру циферблата установлен маленький бриллиант фирменной для коллекции огранки «груша».

Лидия Агеева