В цветах содружества

Итальянский ювелирный бренд Pasquale Bruni в этом году отмечает 20-летие сотрудничества с российским партнером, компанией Mercury. Круглую дату решили отметить выпуском линии Bon Ton Dolce Vita, разработанной на базе символа бренда, коллекции Bon Ton с украшениями в виде цветка-пятилистника.

Основатель компании Паскуале Бруни родился в Калабрии, а с изготовлением украшений познакомился в Валенце, в 14 лет поступив подмастерьем в ювелирную мастерскую. Спустя всего шесть лет, в 1976-м, Бруни открыл свое собственное дело, и с самых первых коллекций стала очевидна его любовь к простым крупным формам, редким драгоценным камням, необычному, но гармоничному стилю украшений и природным мотивам. Творческую интуицию ювелира подкрепили способность улавливать тенденции и, как следствие, международный успех. Бренд Pasquale Bruni всегда предлагает чуть больше, чем традиционную ювелирную классику. Как истинный итальянец.

Сотуар Bon Ton Dolce Vita, розовое золото, празиолит, молочный кварц, бриллианты Фото: Pasquale Bruni

Каждое украшение компании по-прежнему вручную создается в итальянских мастерских, о чем свидетельствует гордая надпись Made in Italy. В 2001 году креативным директором семейной компании стала дочь основателя, Эуджения Бруни, которая продолжила развивать тему природы в дизайне Pasquale Bruni.

Кольцо Bon Ton Dolce Vita, розовое золото, празиолит, молочный кварц, бриллианты Фото: Pasquale Bruni

Из всех коллекций, созданных за более чем полувековую историю существования бренда, линия Bon Ton, пожалуй, самая узнаваемая. Возможно, дело во вневременном стилизованном цветке с пятью лепестками, простом и универсальном символе, форму которого придают драгоценным камням, составляющим украшения коллекции. У Pasquale Bruni даже есть патент на такую огранку. В Bon Ton Dolce Vita фирменные пятилистники вырезаны из лучистого зеленого празиолита и нежного молочного кварца — оммаж Эуджении Бруни природе и женственности. Веря в силу и магические свойства камней, Эуджения всегда выбирает их сочетания не случайно, и не только по внешним признакам. В данном случае сочетание зеленого и белого цветов — это союз Земли и Луны, женской природы и творчества. На Востоке празиолит ассоциируют с сердечной чакрой, отвечающей за безусловную любовь. Теплая энергетика этого полупрозрачного, светящегося изнутри зеленого камня ощущается сразу. Партнер празиолита по коллекции, молочный кварц,— камень чувственности, Луны, женственности. Его связывают с водной стихией, а значит, с эмоциями. Считается, что он защищает и успокаивает.

Браслет Bon Ton Dolce Vita, розовое золото, празиолит, бриллианты Фото: Pasquale Bruni

Всего в коллекции восемь предметов из розового золота с бриллиантами: два кольца — коктейльное с центральным празиолитом и разомкнутое с празиолитом и кварцем, три версии серег — пусеты с зеленым камнем и серьги со съемной подвеской со стороны застежки в вариантах с молочным кварцем и без, а также браслет-цепочка, короткая подвеска и сотуар. Название линии Dolce Vita говорит о любви Эуджении к родной стране и итальянскому стилю жизни, а также об уверенности креативного директора компании в том, что элегантность и радость бытия обязаны присутствовать в жизни каждой женщины. В знак особой ценности этой знаковой коллекции слова «Dolce Vita» выгравированы на каждом украшении.

Сергей Данилян