Небедный карат

В 2021 году исполнилось 125 лет со дня рождения Гарри Уинстона. В честь знаменательной даты основанный Королем бриллиантов 85 лет назад ювелирный дом Harry Winston представил кольцо, поражающее воображение. В его основе — выдающийся розовый прямоугольной огранки бриллиант Winston Pink Legacy весом 18,96 карата. В оправе из платины и розового золота по бокам от центрального расположились два бриллианта огранки «щит» общим весом 3,55 карата. Кольцо было выставлено в витрине флагманского бутика марки на Пятой авеню на четыре дня, с 26 февраля по 1 марта, а теперь пополнило коллекцию выдающихся бриллиантов Harry Winston, составив компанию таким камням, как голубой бриллиант Winston Blue весом 13,22 карата и Winston Legacy, безупречный бесцветный грушевидный бриллиант весом 101,73 карата.

Страсть Гарри Уинстона к драгоценным камням была всепоглощающей: иногда, говорят, он носил совершенно уникальные, стоившие порой миллионы долларов камни в карманах, только чтобы ни на минуту не расставаться со своими сокровищами. Через его руки прошли такие знаменитые бриллианты, как «Хоуп», «Лесото» и «Джонкер». Традицию приобретать и коллекционировать редкие драгоценные камни безупречных характеристик продолжает и нынешний генеральный директор компании Найла Хайек.

Кольцо Pink Legacy, платина, розовое золото, розовый и бесцветные бриллианты (общий вес — 3,55 карата) Фото: Harry Winston

Swatch Group, с 2013 года владеющая ювелирным домом Harry Winston, приобрела Pink Legacy на женевских торгах Сhristie's Magnificent Jewels в 2018 году. Лот был номинирован в швейцарских франках и продан за сумму, эквивалентную $50,66 млн ($2,65 млн в пересчете на доллар за карат), побив тем самым мировой рекорд, ранее принадлежавший розовому бриллианту в 8,41 карата, проданному в ноябре 2017 года в Гонконге за $17 768 041, то есть больше чем по $2,1 млн за карат.

Алмаз, которому было суждено стать бриллиантом Pink Legacy, нашли в Южной Африке без малого сто лет назад, его первым владельцем стала семья Оппенгеймер, стоящая за маркой De Beers. Как только в 2018-м покупка Harry Winston была подтверждена, камень тут же переименовали в Winston Pink Legacy. После напряженных пятиминутных торгов Рауль Кадакия, глава ювелирного департамента Christie's, поделился впечатлением от уникального бриллианта: «Камни такого масштаба появляются на аукционах раз в 50–100 лет, бриллианты этого уровня практически бесценны».

Что делает Winston Pink Legacy совершенно уникальным? Прежде всего его оттенок, который Геммологический институт Америки определил как Fancy Vivid, что означает «самый яркий и насыщенный из возможных». И, конечно, поражает размер камня: за два с половиной века только четыре розовых бриллианта с характеристиками Fancy Vivid весом более 10 карат появлялись на торгах Christie's. А Pink Legacy весит и вовсе феноменальные 18,96 карата. (Интересное совпадение: Гарри Уинстон родился в 1896 году.) Более того, Winston Pink Legacy невероятно чистый — большая редкость для крупных и очень крупных розовых бриллиантов: его характеристика Type IIa означает, что в камне почти или вовсе нет включений азота. Такими качествами могут похвастаться лишь 1–2% всех природных бриллиантов в мире, среди которых легендарные «Куллинан» («Звезда Африки»), «Кохинор» и «Леседи Ла Рона».

Розовый бриллиант Winston Pink Legacy, 18,96 карата, Fancy Vivid, Type IIa, Internally Flawless Фото: Harry Winston

Дизайн кольца, в которое вставлен не имеющий равных бриллиант,— сдержанный, или, если хотите, классический. И это в полной мере отражает философию основателя ювелирного дома Harry Winston: Уинстон, как известно, считал, что бриллианты говорят за себя сами, а значит, в украшениях должно быть как можно меньше драгоценного металла.

Екатерина Зиборова