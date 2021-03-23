Кружева универсальны

Новую коллекцию Precious Lace швейцарский ювелирно-часовой бренд Chopard представил на Неделе от-кутюр в январе. Отражение мира высокой моды, эта линия посвящена кружеву и представляет сегмент между высоким ювелирным искусством и fine jewellery. Лицом коллекции стала британская модель и актриса Поппи Делевинь, героиня обложек Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, показов Balenciaga, Chloe и Louis Vuitton, близкая подруга дизайнера Мэттью Уильямсона и актрисы Сиенны Миллер, посол Chanel, представитель косметического бренда Jo Malone London и друг Chopard.

Мои украшения

Сотрудничество с ювелирным брендом началось в 2014 году: фотограф, журналист и фешен-блогер Гаранс Доре сняла Поппи для рекламной кампании коллекции Happy Diamonds. С тех пор модель часто появлялась на публике в украшениях Chopard, в том числе и на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В этом году Поппи представляет коллекцию Precious Lace. Это «Драгоценное кружево» Chopard представлено четырьмя линиями: Vague, дизайном напоминающей пену на гребне морской волны, Mini-Froufrou в виде стилизованных цветов с лепестками из грушевидных бриллиантов, Nuage, в которой главным мотивом стала полукруглая роза, и Coeur, с узнаваемым сердцем Chopard, на этот раз с бриллиантами. Своими впечатлениями от новинок Поппи Делевинь поделилась со «Стиль. Украшения».

Поппи Делевинь: драгоценности показывают, кто ты есть на самом деле

—Чем для вас являются украшения?

—Они составляют важную часть моего образа. Мне нравятся те, что можно носить и днем, и вечером. С платьем и полным макияжем или со спортивным костюмом. Драгоценности показывают, кто ты есть на самом деле, они рассказывают историю.

—Как бы вы описали коллекцию Precious Lace?

—Как в высшей степени женственную, легкую, непринужденную и изысканную. В кружеве есть что-то очень эмоциональное. Когда я думаю о нем, оно представляется мне утонченным, ценным и неподвластным времени. В этих украшениях я чувствую себя мечтой. Моя любимая вещь в коллекции — подвеска-сердце. Я бы не снимала ее даже в душе! Но если серьезно, мне действительно нравится, что эти украшения можно носить с чем и куда угодно: надевать на званый вечер с платьем и оставаться в них дома на диване — настолько они универсальны.

—Украшения Precious Lace, как и все коллекции Chopard, созданы из ответственно добытых материалов мастерами собственных мануфактур бренда. Что это значит для вас?

—Когда-то один важный для меня человек посоветовал мне покупать меньше вещей, но лучшего качества… Я правда верю, что иметь одно ценное для вас украшение, которое было создано с уважением к природе и правам человека, гораздо лучше, чем несколько других, не обладающих этими качествами. Для меня важно носить вещи, ответственно созданные из ответственно добытых материалов, потому что нам всем нужно учиться уважать нашу планету и беречь ее. Она у нас одна.

—Вы участвуете в благотворительных проектах, таких как Save the Children и Project Zero. Насколько важно для вас, что Chopard вовлечены в программу «Путешествие к ответственной роскоши»?

—Мне нравится работать с теми брендами, с которыми я чувствую связь и имею доверительные отношения. Так как Chopard преданы осознанному производству, партнерство имеет для меня больший смысл, кажется естественным и настоящим. Каждый сегодня должен осознать, как важно сохранение окружающей среды для нашего общего выживания. Начинать можно с малого — с переработки материалов, отказа от одноразовой посуды или с использования так называемого этичного золота и бриллиантов. Любому под силу сыграть свою роль в этом процессе, а все вместе мы можем достичь невероятных результатов.

—Вы работаете со многими брендами первой величины. А что для вас значит Chopard?

—Элегантность. Даже, пожалуй, современная элегантность. Это про уверенность в себе. Если вы уверены в себе, элегантность сияет изнутри.

—Каково ваше первое воспоминание, связанное с Chopard?

—В 2016-м меня поразила Джулианна Мур на красной дорожке Каннского кинофестиваля в роскошных изумрудных серьгах Chopard.

—Что делает вас счастливой?

—Танец, когда никто не смотрит… босиком. А еще я обожаю смеяться с моими маленькими племянниками. Улыбаться. Жить с намерением. Позитивно мыслить.

Беседовала Екатерина Зиборова