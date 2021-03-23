Эволюция рептилии

Змея — символ силы, соблазна, искушения и трансформации — самый узнаваемый мотив римского дома Bvlgari. Со времени появления в середине ХХ века коллекция Serpenti видоизменялась не раз: сбрасывая старую кожу, чтобы засверкать новой. Так произошло и в этом году — Bvlgari представили очередных змей, ювелирную коллекцию Serpenti Viper («Гадюка»), современную, геометрически стилизованную, предназначенную и для женщин, и для мужчин.

Первый прототип змеи Bvlgari появился в конце 1940-х годов — это был разомкнутый гибкий браслет в технике тубогас, один конец венчал круглый корпус часов. Когда в 1950-х корпус обрел треугольную форму со сглаженными углами и золотую крышку, скрывающую циферблат, рептилия стала более узнаваемой. Первый драгоценный декор Serpenti получили в 1960-х, когда трубка браслета-тела стала более объемной и трехмерной. Далее последовали эксперименты с размерами, цветовыми сочетаниями, разными материалами и формой Serpenti. Интересным ходом в 1960-х стало решение вручную покрыть каждую чешуйку змеиной кожи красочной эмалью или инкрустировать чешуйки рубинами, изумрудами и бриллиантами. Постепенно змейки Serpenti из часов переползли и на другие украшения, обернулись колье, кольцами, поясами. В 1990-х сложился более абстрактный облик — чешуйки змеиной кожи стали простыми восьмигранными мотивами.

Процесс ручной сборки браслетов Serpenti Viper Фото: Bvlgari

Эволюция Serpenti всегда сочеталась с развитием технологий — менялся декор, но гибкость браслета-основы, обвивающего запястье хозяйки словно вторая кожа, оставалась неизменной. Как и треугольная форма змеиной головки, как и узнаваемые доминанты Bvlgari: любовь к цвету, функциональный дизайн и высокое мастерство исполнения.

В 2021 году змея возвращается к геометрической стилизации в духе современного мегаполиса и становится украшениями Serpenti Viper с гибкой модульной конструкцией, когда чешуйки змеиной кожи вручную скрепляют вместе, одну за другой.

Процесс ручной сборки браслетов Serpenti Viper Фото: Bvlgari

Самым драгоценным предметом новой коллекции стало гибкое колье из белого или розового золота. Обвивая шею, оно пристегивается с помощью крепления на внутренней стороне змеиной головки к любому из звеньев, что позволяет носить украшение разными способами: коротким чокером (тогда хвост гадюки будет весьма внушительным) или длинным сотуаром. Внутри каждого звена установлена пружина, благодаря которой колье извивается точь-в-точь как настоящая рептилия. А трехмерные чешуйки можно оформить цветными поделочными камнями или бриллиантами.

Колье и кольцо Serpenti Viper, белое золото, бриллианты Фото: Bvlgari

Основу коллекции составляют fine jewelry — браслеты и кольца в один или в два оборота и подвески из розового, желтого либо из белого золота. Каждое изделие есть в версиях с полным или частичным бриллиантовым паве, когда бриллианты сверкают лишь на стилизованных голове и хвосте, а звенья-чешуйки выполнены из полированного золота.

Браслет Serpenti Viper, белое золото, бриллианты Фото: Bvlgari

Геометрический дизайн Serpenti Viper приглашает носить браслеты по несколько сразу, а кольца и подвески надевать как драгоценные доспехи. Serpenti Viper — украшения для уверенных в себе женщин и мужчин. В Bvlgari считают, что драгоценные змеи Serpenti, в том числе и Serpenti Viper, олицетворяют дух древних рептилий, дающих силу тем, кто впускает их в свою жизнь.

Екатерина Зиборова