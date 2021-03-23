Крутящий момент

Компания Piaget ведет свою историю с 1874 года, когда Жорж Эдуард Пьяже открыл мастерскую по изготовлению часовых механизмов в швейцарской деревушке Ла Кот-о-Фе в горном регионе Юра. Ювелирные украшения компания начала выпускать далеко не сразу — лишь в середине ХХ века, а в 1970–1980-е годы, когда у руля стоял Ив Пьяже, сформировался неповторимый и узнаваемый стиль марки: сочетание розового и желтого золота, гравировка по металлу, цветные поделочные камни стали фирменными приемами Piaget. Новая коллекция Possession не отрицает традиций, но переосмысливает их по-новому, предлагая украшения, являющиеся отражением скорее личного стиля, чем статуса.

Первую Possession, кольца из желтого золота с крутящимся центральным элементом, Piaget выпустили в 1990 году. Кольца стали сенсацией, и с тех пор бренд регулярно расширяет коллекцию. Сначала ее дополнили разомкнутыми браслетами — в них крутились кольца у основания шаров на обоих концах браслета. Затем серьгами и подвесками — здесь подвижным элементом, напротив, стало кольцо, опоясывающее шарик посередине. В 2017 году Piaget стали и в Possession, как и в большинство своих ювелирных коллекций, добавлять цветные поделочные камни.

Этой весной бренд представляет несколько дополнений. Прежде всего заслуживает упоминания колье-цепочка из розового золота со скользящей подвеской с центральным шарообразным элементом из карнелиана, бирюзы или малахита в окружении 20 бриллиантов. Колье выполнено на манер галстука боло (того, в котором подвеска не просто декоративный элемент — она играет роль зажима). С обоих концов к цепочке прикреплены шары из того же поделочного камня, что и подвеска, с золотыми бусинами — три с одной стороны и две с другой. Есть и короткие цепочки с подвеской-кулоном из цветного камня в окружении тех же 20 бриллиантов. Кулон выпуклый с внешней стороны и плоский с внутренней, где его прикрывает золотая пластина, на которой можно сделать персональную гравировку — нанести, например, инициалы или памятную дату. Такие короткие цепочки удобно носить, не снимая, а кулоны из цветных камней вполне подойдут на роль современного личного талисмана.

Камни, как известно — и драгоценные, и поделочные,— с незапамятных времен с успехом выступали в этой роли. Малахит — единственный рисунчатый минерал зеленого цвета. Мастерам Piaget его оттенок и богатая фактура напоминают о роскошной зелени швейцарских лугов под летним солнцем в родном Ла Кот-о-Фе. Красный карнелиан (или, как его еще называют, сердолик) в словаре Piaget символизирует страсть, а голубая бирюза — бесконечность и стремление к совершенству. Впрочем, в истории человечества эти самоцветы сопрягались и с другими смыслами. В древности, например, верили в способность малахита оберегать, карнелиана — приносить славу и богатство, а бирюзы — уравновешивать эмоции.

Талисманом может стать не только кольцо, но и гибкий разомкнутый браслет в два оборота, с шарами из малахита, карнелиана или бирюзы на обоих концах. А серьги-пуссеты или серьги с шариками на цепочках прекрасно дополнят образ. Длинные серьги можно носить несколькими способами: с двумя цепочками, с одной или укоротив со всей решительностью — лишив цепочек вовсе.

Екатерина Зиборова