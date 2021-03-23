Перешли все границы

«В этот не самый простой год, когда мы вынуждены снова и снова прятаться дома от вируса, еще сильнее хочется мечтать о путешествиях по миру. Поэтому мы решили посвятить новую коллекцию самым красивым уголкам земного шара, где De Beers добывает алмазы» — так начинает свой рассказ о новой коллекции высокого ювелирного искусства Reflections of Nature («Отражения природы») француженка Селин Ассимон, новый генеральный директор британской ювелирной марки De Beers. Ассимон переехала в Лондон в разгар пандемии, в сентябре 2020 года, и сразу включилась в работу над коллекцией. «Ювелиры часто обращаются к теме природы, это не новость, но нам хотелось показать, пусть и дистанционно, те места, которые дороги марке»,— объясняет Селин.

С директором креативной студии De Beers Грейс Лепард они разделили коллекцию на пять линий с цветными и бесцветными бриллиантами и назвали каждую в честь регионов с незабываемым природным ландшафтом, с которыми марка связана рабочими отношениями многие десятилетия.

Бриллиантовая Ellesmere Treasure навеяна просторами самого северного из Канадских островов — Элсмира. Ее главное украшение — колье с узорами из 932 бриллиантов. Комплект Okavango Grace с зелеными бриллиантами разных оттенков — от изумрудных и насыщенно-еловых до светло-салатовых и фисташковых — назван в честь водоемов дельты реки Окаванго в Ботсване, самой большой в мире (к слову, именно отсюда родом большинство бриллиантов De Beers). Комплект в желтом и белом золоте с контрастными желтыми и бесцветными бриллиантами Namib Wonder призван напомнить о песчаных дюнах самой древней пустыни мира, Намиб. Еще два комплекта коллекции посвящены флоре и фауне Южной Африки: Motlatse Marvel с бриллиантами кроваво-красных, нежно-розовых, бордовых и коричневых оттенков напоминает о красочных закатах и рассветах в каньоне Мотлатсе, а Landers Radiance с подборкой бриллиантов всего цветового спектра De Beers назван по имени разноцветных кораллов и рыбок рифа Ландерс — одного из самых любимых направлений дайверов всего мира.

«Нам бы хотелось, чтобы поколения, которые придут после нас, могли наслаждаться этими красотами, и наша новая коллекция — прекрасная возможность громко заявить миру, что нам не все равно»,— говорит Селин Ассимон. По ее словам, вот уже несколько лет De Beers разрабатывают свою собственную программу устойчивого развития Building Forever («Строить навсегда»). В программе 12 целей, которых нужно достичь до 2030 года, сгруппированы по четырем ориентирам: защищать природу, стараясь сократить углеводородный след и уменьшив на 50% использование воды; улучшать жизнь местного населения в странах, где De Beers добывают алмазы, поддерживая программы по образованию и здравоохранению; давать сотрудникам равные возможности; и наконец, отвечать словом и делом за свои поступки, стараясь на собственном примере показывать индустрии, как нужно действовать, чтобы бриллиантовый бизнес приносил пользу миру. «Мы хотим не просто добывать лучшие алмазы, мы хотим помогать людям, без которых ювелирная сказка De Beers была бы невозможна: за последние годы нам удалось построить с нуля проект по сохранению природных ресурсов, исчезающих видов флоры и фауны на 200 с лишним тысячах гектаров земли в Южной Африке. И это только начало».

Лидия Агеева