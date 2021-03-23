Просто космос

Украшения Van Cleef & Arpels не просто признанные ювелирные шедевры — они еще и превосходные рассказчики. Коллекции дома отправляют нас в далекие миры, показывают фантастические пейзажи, воскрешают в памяти забытые литературные произведения, вдохновляют на прочтение новых. С очередным собранием высокого ювелирного искусства Van Cleef & Arpels пошли еще дальше, точнее, выше — в космос, к звездам. В Sous les Etoiles («Под звездами») 150 произведений — целая ювелирная Вселенная.



Начать, пожалуй, стоит с Солнца. За него здесь отвечает длинное колье-трансформер Helios (названное, как нетрудно догадаться, в честь древнегреческого «солнечного титана», Гелиоса) с центральным желтым сапфиром шри-ланкийского происхождения весом более 50 карат. Овальная огранка вынимает свет из самого сердца драгоценного камня, а кружева из желтого золота и бриллиантов, окружающие горизонтально закрепленный сапфир, сияют, словно солнечные лучи. Нити сплетены из бриллиантов разной огранки и культивированного жемчуга, изящно сидящего в золотых лапках-закрепках. Собранные в подвеску-кисточку, белые жемчужины элегантно завершают колье. Финальный аккорд — безупречный бриллиант цвета D грушевидной огранки весом 1,11 карата, прячущийся сзади, на застежке. Но при желании он может выйти на первый план: в одном из трех вариантов колье трансформируется в диадему, и тогда по волосам разбегаются десятки солнечных бриллиантовых зайчиков.

Ярче Солнца светят только цефеиды — далекие пульсирующие звезды. Они послужили прообразом для одноименного комплекта, Cepheide. Конечно, звезды ассоциируются прежде всего с бриллиантами. Но клише не в правилах Van Cleef & Arpels. Центральными камнями колье с подвеской-брошью в виде звезды с лучами из танзанитов багетной огранки стали сиреневые сапфиры и цавориты, объединенные 11 кабошонами из прозрачного фиолетово-серого халцедона (159,72 карата), в сопровождении бриллиантов и белого золота. В той же серо-сиреневой палитре выдержана пара серег со съемными подвесками.

Сапфирами в три ряда покрыта и поверхность колье Antennae. 154 овальных камня огранки «кушон» общим весом 417 карат геммологи собирали на протяжении двух лет, а ювелиры и художники создали изысканное полотно, где цвет меняется от бледно-розового к насыщенному глубокому сиреневому — фантастическое небо из прекрасных снов.

Гигантский Нептун, самую удаленную от Солнца планету, у Van Cleef & Arpels олицетворяет завораживающий синевой мадагаскарский коллекционный сапфир огранки «кушон» весом 40,52 карата — центральный камень кольца Flammes de Neptune. Тело кольца состоит из бриллиантов разных типов огранки, что придает ему еще больший объем.

Мицар и Алькор — самая известная звездная пара на небе. Они неразлучны миллионы лет, мы видим их в созвездии Большой Медведицы. В колье Tresor Astral на роли этих звезд выбрали два синих сапфира восьмиугольной огранки с мягким фиолетовым свечением: один шри-ланкийский (31,17 карата), второй — бирманский (22,82 карата). Вкрапления глазков-сапфиров в монохромное бриллиантовое полотно колье выглядят как осколки главных камней. Асимметричное колье без застежки и со «змеиным каркасом» плавно обвивает шею, ложится на ключицу и перетекает во встречу двух сапфиров тет-а-тет.

Еще одно небесное тело веками будоражит умы. Комета Галлея появляется раз примерно в 75 лет, и, как писал Бальмонт, «миллионы верст способен / Тянуться грозный след хвоста». Колье Van Cleef & Arpels Halley — ювелирная ода космической гостье. Ядро кометы — редкий, грушевидной формы, ярко-желтый бриллиант оттенка Fancy Vivid, в 11,29 карата (может выступать в составе колье, а может быть перенесен на кольцо того же дизайна). Ядро это расположено асимметрично, а за ним, как и положено, тянется мерцающий хвост из белых и желтых бриллиантов, изрезанный золотыми полосками.

Колье Boucle Cosmique отсылает еще к одному загадочному астрономическому явлению — окружающей гигантскую горячую звезду туманности. Кто-то здесь усмотрел шлем с крыльями, отсюда и название — Шлем Тора. Неповторимая, с зеленоватым оттенком, синева и объемность этого облака космического тумана вдохновили ювелиров Van Cleef & Arpels на создание колье. По дизайну оно напоминает колье-галстуки, популярные в 1930-х годах. Петля выложена мозаикой из сапфиров, и от них, словно космическая пыль, разбросаны по одной части украшения разноцветные сапфиры с цаворитами, а по другой — бриллианты разных форм и огранок. Мастерство исполнения колье (ювелиры использовали сразу несколько техник, искусно сочетая их) поражает не меньше, чем его космический провенанс. Здесь использована запатентованная Van Cleef & Arpels невидимая закрепка: драгоценные камни устанавливают таким образом, что металлическая основа не видна и создается впечатление единого ювелирного полотна. А его рельефность и объемность достигаются за счет сочетания других видов закрепок бриллиантов («звезда», «гризант», «фестон», «глухая» и «снежная»).

Броши, как и всегда у Van Cleef & Arpels, занимают в коллекции отдельное — почетное — место, демонстрируя виртуозное мастерство ювелиров-скульпторов. Брошь Saturne — образчик фигуративности в Sous les Etoiles. Полусфера из чеканного желтого золота, спрятанная под слоем бриллиантов, встроена в систему трех бриллиантовых колец на золотой основе — настоящий Сатурн в ювелирной миниатюре. Облик космических богинь приняли и прославленные броши — фигурки балерин Van Cleef & Arpels. Ювелиры наделили их фантастическими символами, связанными с той или иной планетой. Так, балерина — богиня Меркурия держит в руке белый опал весом 5,1 карата с бриллиантовыми лучами и яркими красными рубинами. Когда Меркурий попадает в такие прекрасные руки, можно быть уверенным: он не окажется ретроградным и принесет только удачу.

Мария Макарова