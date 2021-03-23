Венеция чистой воды

Пока наряды haute couture дефилировали онлайн, высокое ювелирное искусство выступало по старинке — что называется, лично, во всей красе бутика Chanel на Вандомской площади.

.Как только за вами закрывалась дверь магазина, от Парижа не оставалось и следа. Крики чаек, неразборчивое бормотание воды и пронзительный колокольный звон — звуки безошибочно определяли пейзаж: мы в Венеции. Escale a Venise, «Остановка в Венеции»,— так назвал новую коллекцию haute joaillerie директор креативной студии Chanel Патрис Легеро, в 70 ювелирных произведениях соединив два знаковых мира: мир Венеции и мир Габриэль Шанель.

История известная. Ее роман с Венецией начался в трагический момент жизни. 22 декабря 1919 года в автокатастрофе погиб Эдвард Артур Кейпел по прозвищу Бой — многолетний любовник и надежное финансовое плечо Мадемуазель. Недолго думая, ее боевая подруга Мися Серт собрала чемоданы и вывезла убитую горем Шанель в Венецию — развеяться. Там же Мися представила ей Сергея Дягилева, и эта встреча оказалась для Шанель отнюдь не мимолетной: Мадемуазель стала поддерживать «Русские сезоны». Терапевтический эффект не заставил себя ждать. Все красоты Светлейшей Республики — византийская пышность и античная статность Возрождения в архитектуре, золото интерьеров, палитра Тинторетто, крылатые львы Сан-Марко, пляжи Лидо, узкие лабиринты каналов и неповторимый свет — не только врачевали разбитое сердце Шанель-женщины, но и питали воображение Шанель-дизайнера. Прагматизм она, как известно, всегда ставила на первое место — в общем, Венеция решительно вошла в ее коллекции на многие годы.

Патрис Легеро меньше всего хотел возвращаться в прошлое, тем более что коллекция haute joaillerie Sous le Signe de Lion (2013), также посвященная Венеции, еще свежа в памяти. Поэтому, вместо того чтобы засесть в архивы дома, он прыгнул в самолет (дело было в 2018 году) и через полтора часа уже плыл по Большому каналу с блокнотом в руках. Простым карандашом обойтись не получилось: Венеция встретила его яркими красками. Гондольеры были нарядны. Вековые деревянные столбы, знаменитые палине и брикколе, перекрашенные где в сине-белую, а где в красно-белую полоску,— им под стать. По свежеотреставрированным фасадам палаццо ползли живописные тени и солнечные блики. И все это отражала вода. Вот такую Венецию, город, который бы увидела Шанель сегодня и который не спутать ни с одним другим, Легеро и задумал исполнить в драгоценных камнях, золоте, платине и бриллиантах.

Идея венецианских отражений получила метафорическое воплощение. Весь арсенал символов Chanel (такого широкого представительства — ото львов и лент до камелий и комет — давно не видели в ювелирных коллекциях дома) явлен через призму неповторимого города. Первое зеркало — архитектура Венеции. В геометричном колье-трансформере Eblouissante, центральном украшении одноименного гарнитура, угадываются и дворцовые фасады, и знаменитые мозаичные мраморные полы венецианских церквей, а вместе с ними — мотивы шелковой, с жаккардовым узором, ткани матлассе. Колье исполнено из платины, розового золота и бриллиантов. Три центральных камня — редкой квадратной огранки «ашер» (один в десять карат, два — по пять), и носить его можно аж семью разными способами. Второе колье Eblouissante не столь изощренное — геометрии в нем меньше, а деликатности, пожалуй, даже больше благодаря сочетанию нежно-розовой шпинели, жемчуга и платины. Дополняют колье серьги, кольца, брошь и часы-манжета.

Продолжает архитектурную тему парюра Serenissime — оммаж необарокко и современный взгляд на византийские мозаики собора Святого Марка. Тон рисунку задают квадраты оникса с мозаикой из розовых, желтых и оранжевых сапфиров, а бриллиантовые лучи напоминают о шпилях собора. Они же окружают и подсвечивают центральный сапфир весом 27,9 карата. Этому украшению ювелиры Chanel придали форму пластрона — короткого широкого галстука, популярного в XIX веке. На кольце — крест из оникса, желтые и оранжевые сапфиры, бриллианты и сапфир падпараджа (6,4 карата).

Стеклодувные мастерские Мурано не только неотъемлемая часть венецианской истории, но и большая страсть Габриэль Шанель. Здесь отражение тоже было очевидным — камелия. В колье Camelia Venitien любимый цветок Мадемуазель вырезан из горного хрусталя — прозрачного, как утренний воздух. Скульптурная камелия оканчивается подвеской («круглый» бриллиант в 1,5 карата) и обрамлена желтым золотом на манер орнаментов венецианских зеркал из квартиры на рю Камбон.

Центральная партия у камелии и в главной парюре коллекции Camelia Byzantin. Она переносит нас на остров Торчелло, в собор Санта-Мария-Ассунта с его восхитительным ансамблем византийских мозаик XI века. Чтобы воспроизвести ювелирный аналог, мастера Chanel сочетали трудносочетаемое: твердые камни (карнелиан и нефрит) с полудрагоценными (цавориты и огненные опалы) и драгоценными (контур колье очерчивают желтые и коричневые сапфиры). А в центре желтым бриллиантом в 10,7 карата светится сердце камелии.

Патрис Легеро на яркие краски действительно не поскупился. Бездонная синева лазурита с вкраплениями золотой пудры, с кометами из желтых сапфиров и звездами-бриллиантами — это отражение ночного неба Сан-Марко в ювелирной интерпретации (Constellation Astrale). Лазуриты в сочетании с бриллиантами образуют мотивы столбиков-брикколе в сотуаре из трех нитей (золотой, жемчужной и бриллиантовой), в асимметричных серьгах и в кольце на два пальца из парюры Gran Canale. Красная рубиновая лента на колье, браслете, кольце и серьгах Ruban Canotier вторит ленте на соломенных шляпах гондольеров. А бриллианты, рубины и изумруды в платиновом кольце Volute Croisiere складываются в итальянский флаг.

Монохромное бриллиантовое колье Lion Secret — торжественный финал этого венецианского карнавала. Едва ли не впервые два льва (один — Святого Марка, второй — Шанель) встретились в одном украшении. Развернуты они в профиль, совсем как двуглавые орлы. Венчает колье бриллиант грушевидной формы весом 15,5 карата.

Презентация коллекции высокого ювелирного искусства Escale a Venise стоит особняком: магазин Chanel на Вандомской площади, где проходило мероприятие, закрывается на ремонт. Пока по соседству открыли временный бутик на рю де ля Пэ. Реконструкцию планируют завершить через год, к 90-летию Bijoux de Diamants — первой и единственной коллекции высокого ювелирного искусства, созданной Габриэль Шанель. Ее Мадемуазель представила в 1932 году — вопреки мировому кризису, во имя свободы, бунтарства и женственности.

Мария Макарова