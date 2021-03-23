Ар-деко женственно и мужественно

Boucheron показывают две коллекции высокого ювелирного искусства в год: первую в январе, вторую в июле, на Неделе от-кутюр в Париже. Для выбора темы июльской у креативного директора дома Клер Шуан полный карт-бланш. При этом, какой бы эта тема ни была — природа, как в Contemplation 2020 года, или Париж, как в Vu du 26 2019-го,— Шуан делает акцент на инновационных техниках создания украшений. А вот для январской коллекции источник вдохновения один — архивы дома. Всякий раз, обращаясь к 160-летнему наследию Boucheron, Шуан при выборе темы затрагивает и еще один вопрос: как носить украшения. Новая коллекция Histoire de Style, Art Deco, виртуально представленная в январе этого года, не исключение.

—Почему январская коллекция стала историей стиля ар-деко?

—Я считаю высокое ювелирное искусство в принципе вопросом стиля. Фредерик Бушерон был сыном портного, поэтому в наших архивах много отсылок к высокой моде. Ориентиром для нынешней коллекции я выбрала 1920–1930-е годы: обратилась к архивам именно тех лет, когда женщины стали искать самовыражение через модные короткие стрижки или через мужскую одежду. Придумывая Boucheron Histoire de Style, Art Deco, мы рассматривали антагонизмы господствовавшего тогда стиля ар-деко — чистые линии и роскошный дизайн, черно-белая гамма и вкрапление цвета, женское и мужское,— особое внимание уделяя возможности носить украшения разными способами. А назвали их в честь высокой моды.

—Большая получилась коллекция?

—Всего 21 предмет. В некоторых украшениях прочитываются конкретные архивные вещи, но есть в Boucheron Histoire de Style и те, что просто выдержаны в общей стилистике ар-деко. Для меня было важно, ища вдохновение в прошлом, придумывать новый дизайн — ар-деко почти сто лет, но, я надеюсь, коллекция получилась очень современной.

—В чем проявляется посвящение Histoire de Style моде?

—Мы дали украшениям названия аксессуаров. Колье Cravаte Emeraude навеяно галстуком, предметом из мужского гардероба. Центральный элемент отстегивается и становится брошью, украшение можно носить с ним или без него, коротким чокером или длинным колье, и женщинам, и мужчинам. Белые бриллианты в черном обрамлении оникса, словно оптическая иллюзия, ведут взгляд к центральному изумруду. Приступая к работе над Ruban Diamants, мы думали о ленте, которую можно носить по крайней мере четырьмя способами — как пояс, чокер, ободок для волос или как два браслета. Прообразом для броши и кольца Noeud Diamants послужило украшение 1925 года. Галстук-бабочка для меня — один из символов ар-деко, но при этом аксессуар очень современный. Нам с командой понравилась идея: брошь, которую можно носить как заколку для волос женщинам либо как галстук-бабочку мужчинам, а кольцо — с бантом-бабочкой или без.

—Какое украшение в коллекции самое необычное?

—Я восхищена роскошью колье Plastron Emeraudes из изумрудных бусин общим весом более 1000 карат. Сделано оно по мотивам знаменитого «ожерелья Патиала», изготовленного для махараджи этого княжества в 1928 году: тогда мужчины носили украшения высокого ювелирного искусства как символ власти. Нас поразил размах тех мужских украшений. Работая над V-образным колье Col Emeraudes, мы играли с комплектом изумрудов, горным хрусталем и ониксом. Boucheron часто использовали горный хрусталь в эпоху ар-деко, но в этом колье камни расположены горизонтально, тогда как обычно их ставят вертикально. В массивном кольце Chevaliere Emeraude мы также объединили изумруд с горным хрусталем, ониксом и бриллиантами. А дизайн колье и кольца Lavalliere Diamants навеян брошью 1925 года.

—И какое из этих украшений высокого ювелирного искусства самое дорогое?

—Plastron Emeraudes с изумрудами исключительного качества. Оно стоит больше €4 млн. В 1928 году наш дом получил фантастический заказ от махараджи Патиала на 140 украшений — это был самый крупный спецзаказ на Вандомской площади по тем временам. И центральным украшением стало колье из изумрудных бусин.

—Plastron Emeraudes, бесспорно, роскошная вещь. Но не много ли цвета для Boucheron?

—Да, чуть больше, чем обычно. Впрочем, из цветных камней я решила использовать только изумруды, чтобы коллекция была более однородной. Изумруд — камень ар-деко, и я его обожаю. Мне нравится, когда все украшения коллекции хорошо смотрятся вместе.

—Есть ли у вас фаворит в Boucheron Histoire de Style? Конечно, все вещи дороги вам, как их создателю, но, возможно, есть украшения, вам особенно близкие?

—Мне очень нравится колье с отстегивающейся брошью Lavalliere. К слову, вовсе не потому, что на него ушло много часов работы, и не из-за камней — в некоторых наших изделиях их куда больше. Это именно личное предпочтение. Но если можно добавить еще одного фаворита, я выберу колье Col Emeraudes. Форма его абсолютно новая, то есть архивного аналога здесь нет, и дизайн довольно простой. В этом украшении мне нравятся идея горизонтального расположения изумрудов и его современный вид. Так что фаворитов у меня сразу два.

—В коллекции много горного хрусталя. Как принимают его в украшениях высокого ювелирного искусства клиенты марки?

—Я использую горный хрусталь с самого начала работы в Boucheron, то есть без малого десять лет. Думаю, наши клиенты понимают его эстетическую ценность. Конечно, мы всегда добавляем к хрусталю драгоценные камни. Например, в кольце Chevaliere в горный хрусталь вставлены роскошный изумруд и багетные бриллианты. Если вещь массивная, хрусталь добавит ей легкости, и она не будет выглядеть тяжеловесной. А инвестицией сможет служить благодаря центральному изумруду исключительного качества.

Кольцо Chevaliere Emeraude, белое золото, платина, колумбийский изумруд, горный хрусталь, бриллианты Фото: Boucheron

—Почему вы предлагаете носить ваши украшения мужчинам?

—Для меня ар-деко одновременно женственно и мужественно. Поэтому для видеоролика о коллекции мы выбрали моделями женщину и мужчину: украшения на них смотрятся по-разному. Колье-трансформер Lavalliere Diamants, на мой взгляд, идеально отражает эту идею. Признаюсь, мне оно нравится больше в обличье броши на мужчине, чем в виде колье на женщине. А поскольку это все-таки одна вещь, пара может надевать ее «по частям», одновременно. Гендерный вопрос сейчас очень актуален, но я хотела создать нечто естественное, не надуманное. А Lavalliere выглядит естественно и на женщинах, и на мужчинах.

Беседовала Екатерина Зиборова