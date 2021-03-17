В России предложили создать новую категорию льготников

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «РИА Новости».

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в РФ в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)»,— говорится в письме господина Петрова.

По его мнению, представителям этой категории нужно дать право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие дополнительные социальные гарантии, по примеру тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились более 4,4 млн человек, умерли свыше 92 тыс. 16 марта Роспотребнадзор сообщил о выявлении южноафриканского варианта коронавируса, до этого в России зафиксировали первое заражение британской мутацией вируса. Предположительно, эти виды COVID-19 отличаются от типичного варианта большей способностью к распространению.

Подробнее о ситуации с COVID-19 — в материале “Ъ” «Россия подверглась вирусной атаке из ЮАР».