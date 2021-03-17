Кубань получит 41,7 млн рублей на приобретение лекарств против коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда федерального правительства еще 2,7 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Краснодарскому краю из общего «котла» достанется 41,7 млн руб., говорится в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.

«Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Ранее на эти цели было направлено более 10,7 млрд руб. Источником финансового обеспечения являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Российской Федерации. Лекарственными препаратами для лечения COVID-19 планируют обеспечить не менее 436 077 пациентов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, правительство России дополнительно выделило Республике Адыгея около 7 млн руб. на приобретения бесплатных лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией.

Дмитрий Михеенко