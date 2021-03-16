Адыгее выделили 7 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19

Правительство России дополнительно выделило Республике Адыгея около 7 млн руб. на приобретения бесплатных лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией. Средства будут направлены из Резервного фонда.

Как отмечает глава Адыгеи Мурат Кумпилов, люди, находясь на самоизоляции, получают лекарства на дому и не ходят по аптекам. «Обеспечение амбулаторных пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами является одной из мер по эффективному противостоянию коронавирусной инфекции», – сказал глава региона.

В декабре прошлого года Адыгее на закупку бесплатных лекарств было дополнительно направлено 9,6 млн руб., в январе 2021 года – еще 15,9 млн руб.

По состоянию на 15 марта в Адыгее было зарегистрировано девять новых больных с коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 13 953 человека. Выздоровели за все время 11 706 человек, умерли – 535 человека.

Василий Хитрых