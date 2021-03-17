В Приморье два горняка заблокированы в результате обрушения породы

На руднике «Королевский» (Дальнегорск, Приморье) произошло обрушение породы. В результате два человека заблокированы, идут спасательные работы.

«По уточненной информации в руднике находилось 30 человек, 28 человек эвакуированы спасателями. Заблокированными оказались два человека»,— говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыла группа горноспасателей Дальнегорского военизированного горноспасательного взвода в составе 13 человек и 2 единицы техники. Сообщается, что горноспасатели уже добрались до пострадавших, один из которых получил травму ног, и приступили к спасательным работам.

Рудник «Королевский» эксплуатируется «Горно-металлургическим комплексом "Дальполиметалл"». Разрабатывается с 1993 года. «В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности — 15–250 м», - говорится на сайте компании.

Алексей Чернышев, Владивосток