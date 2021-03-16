NVIDIA случайно разблокировала майнинг на RTX 3060

Американская компания NVIDIA подтвердила, что выпустила драйвер, которые разблокирует возможности майнинга на новой видеокарте GeForce RTX 3060. Об этом представители компании заявили в комментарии The Verge. По словам NVIDIA, это произошло случайно.

Драйвер GeForce 470.05 уже удален с сайта NVIDIA, однако его все еще можно скачать с различных форумов и сайтов, посвященных майнингу. В драйвер попало программное обеспечение для внутренних разработок, которое действительно убирает ограничение на майнинг. Он не работает для карт, не подключенных к монитору, а также для тех, которые подключены через райзер.

Ранее в NVIDIA объявили, что программно ограничат производительность видеокарт GeForce RTX 3060, если карту будут использовать для майнинга криптовалюты. В компании объяснили этот шаг тем, что хотят, чтобы карты GeForce использовались геймерами. Также NVIDIA представила четыре новых видеокарты серии NVIDIA CMP HX специально для майнинга.

Евгений Федуненко