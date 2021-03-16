Американский кинорежиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра. Господин Ли — первый темнокожий человек, который станет председателем кинофестиваля. Первоначально он должен был стать главой жюри в 2020 году, но из-за пандемии кинофестиваль отменили. Киносмотр пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.

«Мы подтверждаем, что американский кинорежиссер Спайк Ли будет председателем жюри 74-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в этом году с 6 по 17 июля. Его преданность кино и его энергия помогут нам подготовить этот большой фестиваль, который ждет весь мир»,— говорится в заявлении организаторов кинофестиваля. Имена остальных членов жюри будут объявлены в начале июня.

Спайк Ли — американский кинорежиссер, продюсер, сценарист и актер, известный по таким картинам, как «Черный клановец», «Невидимые дети», «Не пойман — не вор». За свою карьеру он был удостоен множества наград, среди которых премия «Оскар» и BAFTA за лучший адаптированный сценарий, две премии «Эмми», две премии «Пибоди» и Гран-при Каннского кинофестиваля. Также он получил почетные премии «Оскар», «Сезар» и BAFTA.

Об отмене мероприятия в 2020 году — в материале “Ъ FM” «Каннский фестиваль не нашел подходящий формат».