Краснодарское МУП КТТУ хочет повысить стоимость проезда до 30 рублей

Руководство МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) планирует повысить стоимость проезда с 28 до 30 руб., сообщает сайт «Деловая газета.Юг» со ссылкой на директора предприятия Александра Грачева.

Повышение тарифа оправдывают угрозой возникновения просроченной кредиторской задолженности в размере 150 млн руб.

«Повышение тарифа - это крайняя необходимость на сегодня», - сказал Александр Грачев и добавил, что эти два рубля спасут предприятие.

По словам руководителя КТТУ, выручка предприятия за 2020 год сократилась на 25%, пассажиропоток в январе-феврале 2021 года сократился на 17%. Если не повышать тариф, то по итогам только первой половины 2021 года возникнет просроченная кредиторская задолженность в размере порядка 50 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в течение января 2021 года выросла плата за проезд на 16 маршрутах общественного транспорта.

В Армавире стоимость проезда в коммерческом общественном транспорте в начале года выросла до 27 руб.

Наталья Решетняк