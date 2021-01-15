В Армавире в январе 2021 года подорожает проезд в автобусах

В Армавире стоимость проезда в коммерческом общественном транспорте вырастет до 27 рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение об увеличении тарифа приняли перевозчики ООО «Регионавтотранс» и ООО «Гелиос». На 2 рубля с 22 января стоимость проезда увеличится на маршрутах №№6, 8, 9, 28 ,29, с 15 января - на маршрутах №№3, 10, 24, 24а, 30. Решение объясняют ростом цен на топливо и запасные части, а также сокращением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что у ООО «Армавир-авто», эксплуатирующего троллейбусы и работающего по регулируемому тарифу в соответствии с муниципальным контрактом, стоимость перевозки не изменится.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодаре в течение января 2021 года вырастет плата за проезд на 16 маршрутах общественного транспорта.

Наталья Решетняк