В 2020 году добыча нефти в России сократилась на 9%

По итогам 2020 года Россия сократила добычу нефти на 8,6%, до 512,8 млн тонн, сообщил министр энергетики страны Николай Шульгинов. Несмотря на падение показателя, Россия осталась на втором месте в мире по нефтедобычи. Экспорт российского нефти в годовом выражении упал на 12%.

«В целом прогнозируется сохранение основных показателей по добыче нефти, но все, конечно, будет зависеть от восстановления экономики и спроса»,— сказал министр на заседании комитета Совета федерации по экономической политике (цитата по «Прайму»).

Добыча газа в 2020 году сократилась в России на 6%, до 692,9 млрд куб., экспорт снизился на 2,4%. По словам главы Минэнерго, сейчас в газовой отрасли главной задачей является газификация российских регионов и обеспечение газом внутренних потребителей.

В марте 2020 года в условиях ограничительных мер, введенных по всему миру для борьбы с коронавирусом COVID-19, и падения спроса на нефть страны члены ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении нефтедобычи. Принятые меры помогли стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. В марте 2021 года страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в апреле, несмотря на сформировавшийся на рынке дефицит и рост цен более чем на 20% с начала года. Исключение получили лишь Россия и Казахстан.

По состоянию на 16:00 мск 16 марта баррель нефти Brent торгуется на уровне $67,8, баррель WTI — на уровне $64,4.

О достигнутых договоренностях — в материале “Ъ” «ОПЕК+ сдерживает недра».