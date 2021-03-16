Ежегодно в Свердловской области убивают около 50 детей

Каждый год в Свердловской области убивают около 50 детей, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков в докладе законодательному собранию. В частности, уголовные дела об убийствах детей в регионе подпадают под ст. 105, 109 и 111 УК РФ (убийство; убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности сметь потерпевшего).

По словам господина Морокова, наиболее опасным для детей местом остается семья. «Каждый вопрос вмешательства в семью мы вместе с министерством социальной политики рассматриваем очень внимательно. Вопросы, связанные со 109-й статьей, как правило, это у нас проблемы были, когда малолетние мамы клали детей с собой в кровати. Это была основная проблема, мы с минздравом ее отрабатывали. Если посмотреть, в 2020 году эта позиция немного снизилась. Действительно, основной источник опасности для детей, как бы это странно не звучало, это все-таки семья. Не всегда это связано с социальным неблагополучием»,— сказал он.

Напомним, по состоянию на декабрь 2020 года младенческая смертность в регионах Уральского федерального округа (УрФО) сократилась на 26,8% относительно декабря предыдущего года.

Михаил Мананников