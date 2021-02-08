Младенческая смертность в УрФО за год снизилась на 26,8%

На декабрь 2020 года младенческая смертность в регионах Уральского федерального округа (УрФО) сократилась на 26,8% относительно декабря предыдущего года, следует из данных Росстата. Это максимальное снижение показателя среди федеральных округов.

«Лишь в двух регионах округа из шести небольшое превышение младенческой смертности, в других — снижение от 27,8% до 71,4%», — говорится в исследовании. В России, не учитывая Москвы, максимальное снижение младенческой смертности в натуральном выражении зафиксировано в Челябинской и Свердловской областях. В Челябинской области в 2020 году умерло 129 младенцев — на 49 человек меньше, чем в 2019 году. В Свердловской области за 2020 год умерло 185 младенцев — на 38 человек меньше, чем в предыдущем году.

В целом по России младенческая смертность в 2020 году снизилась на 1,4%, говорится в исследовании. Наибольший рост смертности зафиксирован в Поволжском федеральном округе (ПФО) — на 40% к декабрю 2019 года.

Михаил Мананников