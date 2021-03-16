16 марта, вторник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

Подробно

В WOW ARENA впервые состоится профессиональный турнир по тайскому боксу MUAYTHAI NIGHT

27 марта в 20:00 на спортивно-развлекательной площадке WOW ARENA соберутся лучшие представители клубов единоборств России и Франции, Чемпионы мира, Европы, а также победители Первенств и чемпионатов страны по тайскому боксу

от

Впервые в России в рамках «MUAYTHAI NIGHT» пройдет бой на верёвках вместо бинтов и перчаток между Абдулаевым Рамазаном из Сочи и Кочиевым Заурбегом из Владикавказа. Это древний муайтай сегодня, традиционный стиль боевого искусства Таиланда, так же называемый искусством выживания на поле боя. Так дрались в прошлых временах, более 2000 лет назад.

Главным событием турнира станут бои в разных весовых категориях за Кубок Красной Поляны. На ринг выйдут известные российские тайбоксеры, члены Российской сборной Айк Бегян, Валерий Коваленко, Сурик Магакян и Ованес Нагабедян. Соперником Айка Бегяна выступит Чемпион Европы WMC из Франции Ясин Хамлауи. В этот вечер соберутся титулованные спортсмены, чемпионы России, мира иолимпийских игр по различным направлениям спорта, владельцы спортивных клубов, инвесторы спортивных мероприятий, бизнес элита, представители посольства Таиланда в России, Администрация города Сочи, представители спортивного сообщества, блогеры и федеральные СМИ.

Организаторами турнира выступают Федерация тайского бокса МуайТай города Москвы. Мероприятие проходит при поддержке игорной зоны «Красная Поляна», Федерации тайского бокса России и Федерации тайского бокса Краснодарского края.

В файт-карте турнира заявлено 10 поединков:

61,2 кг:Закарян Рауль (г. Сочи) – Абагов Артур (Респ. Северная Осетия)

67 кг: Мурсалов Имам (г. Сочи) – Лысоконь Константин (Респ. Северная Осетия)

67 кг: Абдулаев Рамазан (г. Сочи) – Кочиев Заурбек (Респ. Северная Осетия) – бой на веревках

69,9 кг: Каландия Давид (г. Сочи) – Абагов Альберт (Респ. Северная Осетия)

69,9 кг: Иванов Михаил (г. Сочи) – Кумаритов Азамат (Респ. Северная Осетия)

81 кг: Винник Данил (г. Краснодар) – Солодков Дмитрий ( Респ. Крым)

Главные бои вечера:

60 кг: Аик Бегян (г. Нижний Новгород) – Yassine HAMLAOUI (Франция)

67 кг: Ованес Нагабедян (г. Сочи - Москва) – Балыко Алексей (Санкт-Петербург)

81 кг: Сурик Магакян (г. Сочи) - TBD

91 кг: Коваленко Валерий (г. Подольск) – Хасиев Тамерлан (Респ. Северная Осетия)

Многофункциональная ивент-площадка WOW ARENA была открыта 18 октября 2019 года, расположена на территории Курорта Красная Поляна рядом с «Казино Сочи». Это площадка общей площадью 4600м2, высотой здания в высшей точке 18м2 и вместимостью до 5000 человек. Здесь проводятся самые разные мероприятия: концерты, деловые форумы, боксерские бои, выставки и др.

WOW ARENA соединена общим переходом с «Казино Сочи» и отелем Marriott Sochi Krasnaya Polyana, что является удобной инфраструктурной особенностью площадки. Работает WOW ARENA круглогодично. Является партнером игорной зоны «Красная Поляна», Курорта Красная Поляна, группы компаний WOW Sochi, билетных операторов и многих других организаций.

Комментарии

Печать

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя