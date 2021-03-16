В WOW ARENA впервые состоится профессиональный турнир по тайскому боксу MUAYTHAI NIGHT 27 марта в 20:00 на спортивно-развлекательной площадке WOW ARENA соберутся лучшие представители клубов единоборств России и Франции, Чемпионы мира, Европы, а также победители Первенств и чемпионатов страны по тайскому боксу

Впервые в России в рамках «MUAYTHAI NIGHT» пройдет бой на верёвках вместо бинтов и перчаток между Абдулаевым Рамазаном из Сочи и Кочиевым Заурбегом из Владикавказа. Это древний муайтай сегодня, традиционный стиль боевого искусства Таиланда, так же называемый искусством выживания на поле боя. Так дрались в прошлых временах, более 2000 лет назад.

Главным событием турнира станут бои в разных весовых категориях за Кубок Красной Поляны. На ринг выйдут известные российские тайбоксеры, члены Российской сборной Айк Бегян, Валерий Коваленко, Сурик Магакян и Ованес Нагабедян. Соперником Айка Бегяна выступит Чемпион Европы WMC из Франции Ясин Хамлауи. В этот вечер соберутся титулованные спортсмены, чемпионы России, мира иолимпийских игр по различным направлениям спорта, владельцы спортивных клубов, инвесторы спортивных мероприятий, бизнес элита, представители посольства Таиланда в России, Администрация города Сочи, представители спортивного сообщества, блогеры и федеральные СМИ.

Организаторами турнира выступают Федерация тайского бокса МуайТай города Москвы. Мероприятие проходит при поддержке игорной зоны «Красная Поляна», Федерации тайского бокса России и Федерации тайского бокса Краснодарского края.

В файт-карте турнира заявлено 10 поединков:

61,2 кг:Закарян Рауль (г. Сочи) – Абагов Артур (Респ. Северная Осетия)

67 кг: Мурсалов Имам (г. Сочи) – Лысоконь Константин (Респ. Северная Осетия)

67 кг: Абдулаев Рамазан (г. Сочи) – Кочиев Заурбек (Респ. Северная Осетия) – бой на веревках

69,9 кг: Каландия Давид (г. Сочи) – Абагов Альберт (Респ. Северная Осетия)

69,9 кг: Иванов Михаил (г. Сочи) – Кумаритов Азамат (Респ. Северная Осетия)

81 кг: Винник Данил (г. Краснодар) – Солодков Дмитрий ( Респ. Крым)

Главные бои вечера:

60 кг: Аик Бегян (г. Нижний Новгород) – Yassine HAMLAOUI (Франция)

67 кг: Ованес Нагабедян (г. Сочи - Москва) – Балыко Алексей (Санкт-Петербург)

81 кг: Сурик Магакян (г. Сочи) - TBD

91 кг: Коваленко Валерий (г. Подольск) – Хасиев Тамерлан (Респ. Северная Осетия)