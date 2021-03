Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, сколько персональных проектов художниц состоялось в прошлом году и что ждет мировое арт-сообщество в ближайшее время.

Сайт Artsy опубликовал феминистский текст про выставки женщин-художниц. Редакторы вспомнили женский арт-коллектив Guerrilla Girls, который в 1985 году задался вопросом, а сколько женщин-художниц провели в текущем году свои персоналки в музеях Нью-Йорка? Ответ был — одна. В MoMA. По-прежнему мужчины-художники более ценны. Только 11% всех музейных приобретений в период с 2009 по 2019 годы приходятся на произведения женщин. Думаю, что феминистки эту ситуацию скоро изменят.

Сайт вспоминает персональные проекты женщин-художниц прошедшего года.

Ретроспектива Джуди Чикаго в музее де Янга; первая крупная персональная выставка Цао Фэй в Китае в музее UCCA; выставки Хелен Франкенталер в Картинной галерее Далвича и Музее американского искусства Новой Британии; персональная экспозиция Кармен Эррера в Музее изящных искусств Хьюстона; первая персональная выставка Люсии Йерро в Музее современного искусства Олдрича; первая персональная музейная выставка Шары Хьюз в Garden Museum; крупнейшая на сегодняшний день персональная выставка Беатрис Мильхазес в Музее искусств Сан-Паулу; ретроспектива Элис Нил в Метрополитене; персоналка Тойин Оджих Одутола в Хиршхорне; большой проект Фэйт Рингголд в музее Гленстоуна; крупнейший показ работ Вероники Райан в Великобритании на Спайк-Айленд; ретроспектива знаменитой Ники де Сен-Фалль в MoMA PS1; и персональная выставка Чабалала Селф в Художественном музее Балтимора.

Список впечатляет. А вот, что ждет мировое арт-сообщество в ближайшее время.

Вангечи Муту будет выставляться в Сан-Франсциско. Это будет сайт-специфичная экспозиция «I Am Speaking, Are You Listening?», которая готовилась аж три года. Хильма аф Клинт — в Сиднее. Аника Йи — в лондонской Тэйт Модерн, это будет сайт-специфик-инсталляция для Турбинного зала. Лоррен О’Грэди — в Музее Бруклина в Нью-Йорке. Мариа Беррио — во Флориде. Биза Бутлер — в Чикаго. И прекрасная Яеи Кусама с целой серией выставок в берлинском Gropius Bau, в Ботаническом саду Нью-Йорка, в Тейт Модерн и в вашингтонском Музее Хиршхорна.