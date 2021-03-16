Депутаты ЗакСа Александр Тетердинко и Сергей Соловьев намерены баллотироваться в Госдуму

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Петербурга Александр Тетердинко и зампредседателя парламента Сергей Соловьев подали заявления для участия в предварительном голосовании на выборы в Госдуму. Само предварительное голосование состоится в мае.

Об этом сообщила пресс-служба петербургского отделения партии. Александр Тетердинко подал документы на участие в предварительном голосовании по Западному одномандатному избирательному округу №212, Сергей Соловьев — по Центральному одномандатному избирательному округу №216. Комментируя свою заявку, господин Тетердинко подчеркнул, что партийный ресурс в Госдуме можно эффективно использовать для решения проблем юго-западной части Петербурга, в частности, добиться федерального финансирования строительства метро. Господин Соловьев в свою очередь отметил, что в случае избрания в Госдуму займется программой федерального финансирования исторического центра города.

Ранее “Ъ-СПб” писал о публичном обращении депутата ЗакСа от «Единой России» Андрея Анохина к спикеру городского парламента Вячеславу Макарову с просьбой допустить телеканал «78» к работе на парламентских заседаниях. Иск, поданный телеканалом к ЗакСу, суд в итоге оставил без удовлетворения.