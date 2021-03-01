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Депутат Андрей Анохин обратился к Вячеславу Макарову с просьбой допустить телеканал «78» в ЗакСобрание

Депутат петербургского ЗакСобрания и член фракции «Единая Россия» публично обратился к спикеру парламента Вячеславу Макарову с просьбой допустить журналистов телеканала «78» к работе на заседаниях. Видео и текст обращения господин Анохин разместил на своей странице в Facebook.

«Считаю, что недопущение журналистов на заседание — это прямой удар по парламентаризму и свободе слова в нашем городе. Прошу вас исправить данную ошибку и в ближайшую среду пустить журналистов на заседание парламента Санкт-Петербурга», — заявил господин Анохин.

Ранее компания-учредитель телеканала «78» подала к ЗакСобранию Петербурга иск с требованием устранить нарушения, связанные с систематическим недопуском корреспондентов на заседания.

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