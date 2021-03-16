ByteDance займется производством полупроводников

Китайская компания ByteDance, создавшая приложение TikTok, намерена заняться производством полупроводников. Как сообщает Bloomberg, компания разместила порядка десяти вакансий, связанных с микрочипами. В частности, ByteDance ищет инженеров аппаратного и программного обеспечения в таких городах, как Шанхай и Пекин.

Представитель разработчика сервисов TikTok и его китайского клона Douyin уже подтвердил агентству, что компания изучает возможности расширения своего бизнеса, в том числе с помощью начала производства серверных микрочипов на основе проектов Arm Ltd — одного из крупнейших в мире производителей процессоров для мобильных и портативных устройств.

Инициатива ByteDance совпадает с желанием Коммунистической партии Китая вкладываться в производство и научные исследования в сферах создания передовых микрочипов и искусственного интеллекта, чтобы соперничать с США за глобальное влияние. В этом месяце власти страны пообещали увеличить финансирование таких проектов.

Кирилл Сарханянц