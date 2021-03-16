Ярославский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью молодого хоккеиста

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнование в связи со смертью 19-летнего хоккеиста, капитана санкт-петербургской команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимура Файзутдинова. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети.

«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что сегодня не стало Тимура Файзутдинова, капитана молодежной хоккейной команды "Динамо Санкт-Петербург". Несколько дней назад во время игры он получил травму и поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Все это время ярославские врачи сражались за жизнь Тимура, к сожалению, спасти парня не удалось. Я выражаю самые искренние соболезнования родителям и близким Тимура, друзьям, команде и болельщикам хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург". Вечная память. Ярославцы скорбят вместе с вами»,— написал губернатор.

Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле во время матча плей-офф МХЛ с командой «Локо». Во время игры в голову спортсмена попала шайба. Позднее было сообщено, что удар шайбы пришелся в сонную артерию. Пострадавший спортсмен в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию ярославской больницы имени Соловьева. Он был сразу переведен на искусственную вентиляцию легких. Позднее в больнице сообщили, что пострадавший хоккеист находится в критическом состоянии.

В Ярославле находятся родители хоккеиста и руководство санкт-петербургского клуба. Сегодня утром санкт-петербургский клуб распространил сообщение о кончине молодого хоккеиста.

Антон Антонов