Свердловской депутат считает недостаточно жесткой работу бизнес-омбудсмена с силовиками

Депутат законодательного собрания Свердловской области Андрей Гориславцев обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе Елене Артюх с просьбой жестче реагировать на работу сотрудников силовых ведомств. Обращение было сделано во время очередного заседания регионального парламента.

По словам господина Гориславцева, бизнес-омбудсмен поднимает мелкие вопросы, не обращая внимания на жалобы на деятельность силовиков. «Будучи юристом, вы совершенно не обращаете внимания на обращения людей о фальсификации оперативно-розыскной деятельности, фальсификации уголовных дел в отношении предпринимателей, проведении специальных операций с помощью спецназа. ФСБ даже привлекает группу "Альфа" против предпринимателей. Еще 10-15 лет назад это было немыслимо, я сам работал в этих структурах, это было невозможно. Сейчас это уже правило – спокойно приходят на заводы, предприятия, проводят там мероприятия, что, конечно, не соответствует тому, для чего создавались эти структуры»,— сказал он.

Депутат заявил, что начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков после своего назначения признал, что основной проблемой является коррупция внутри силовых ведомств. Как отметил господин Гориславцев, за период работы Елены Артюх ряд высокопоставленных силовиков региона были привлечены к уголовной ответственности. В их числе бывший замглавы свердловского ГУ МВД Владимир Романюк, экс-руководитель отделения ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Игорь Гайдакевич-Соколюк, в получении взятки обвиняется первый заместитель руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко.

«Вот все упомянутые лица, а некоторым при их выступлениях мы хлопали, некоторые вставали, когда они заходили в зал. Они пойманы с поличным, дали признательные показания, и все они брали взятки с предпринимателей, участвовали в коммерческих разборках. И мы, к сожалению, узнаем об этих задержаниях не из ваших расследований, а из сообщений СМИ»,— сказал Андрей Гориславцев в обращении к госпоже Артюх.

Он добавил, что многие депутаты также опасаются давления. «Если у вас не хватает смелости бороться с преступниками под масками сотрудников правоохранительных органов, освободите место для другого кандидата»,— заключил господин Гориславцев.

В ответ Елена Артюх попросила направить соответствующие жалобы в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Михаил Мананников