Суд прекратил производство по делу между екатеринбургским ТЦ и H&M

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу между компанией «Кит Екатеринбург» и H&M (ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»).Напомним, «Кит Екатеринбург» обратился в суд 14 января. Согласно картотеке арбитражного суда, сумма исковых требований составляла 3,1 млн руб. Компания подала иск о взыскании задолженности по арендной плате за август 2020 в размере 1,9 млн руб. и за сентябрь в размере 1,1 млн руб.

ООО «Кит Екатеринбург» владеет «Моллино Менеджмент», а под их управлением кроме ТЦ «Кит» также находится ТРЦ «Глобус», где работает магазин одежды H&M.

Как указано в картотеке, ответчик оплатил сумму основного долга после обращения истца в суд, «Кит Екатеринбург» отказался от исковых требований.

В определении суда говорится, что согласно договору, который был заключен между компаниями, арендатор обязан вносить постоянную арендную плату и переменную. Под постоянной арендной платой понимается 5% от оборота арендатора за календарный год. Так, в августе 2020 года от ответчика поступил отчет о ежемесячном торговом обороте, согласно которому выручка составила 32,7 млн руб. без НДС. В итоге постоянная часть арендной платы за август 2020 составляет 1,9 млн руб.

В сентябре 2020 года ответчик направил истцу отчет о ежемесячном товарообороте, согласно которому выручка составила 19,2 млн руб. без НДС. Постоянная часть арендной платы за сентябрь составила 1,1 млн руб.

Напомним, что сегодня состоится судебное заседание между ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» и ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» (бенефициаром является Игорь Заводовский, совладелец ТРЦ «Гринвич»).

Компания H&M подавала иска об обязании устранить препятствия в пользовании арендованным помещением и об устранении нарушений права аренды в декабре 2020 года. В прошлом году магазин этой сети закрылся в ТРЦ «Гринвич», как объясняли в администрации магазина, его закрыли «в связи с прекращением подачи электроэнергии со стороны ТРЦ "Гринвич"». Также в производстве находится дело между ювелирным магазином Sunlight и ТРЦ «Гринвич». ООО «Солнечный свет» (юридическое лицо Sunlight) взыскать с торгового центра больше 9,6 млн руб. из-за арендных платежей.

Мария Игнатова