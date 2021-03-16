УФНС по Удмуртии просит суд признать ДП «Ижевское» банкротом

Управление ФНС России по Удмуртии направило в Арбитражный суд региона иск о признании банкротом АО «Дорожное предприятие "Ижевское"». Соответствующие сведения опубликованы в системе «СПАРК». Подробности иска в настоящее время неизвестны.

Напомним, что ранее в Удмуртии объявили тендер на определение рыночной стоимости 3,18 млн обыкновенных акций АО «Удмуртавтодор». Минимальная цена контракта составляет 500 тыс. руб. Позже в госсовете Удмуртии одобрили приватизацию «Удмуртавтодора». Поскольку «Удмуртавтодор» и ДП «Ижевское» объединены, речь идет о приватизации обоих.