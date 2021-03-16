«Пандемия, конечно, наложила некоторые ограничения» Исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер о росте продаж компании

Для немецкой фармкомпании STADA Россия является вторым рынком по объему продаж лекарства. О том, за счет чего компании удалось в разгар пандемии коронавируса увеличить продажи в стране и как на это повлияли сделки по слиянию и поглощению, в интервью “Ъ” рассказал исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер.

— Какие перспективы развития компании в период пандемии и после нее вы видите?

— Кризис — это возможность усвоить важные уроки, найти новые точки для роста бизнеса и пути укрепления системы здравоохранения в целом. Пандемия напомнила о том, что по-настоящему важно в жизни. Здоровье обеспечивает благополучие, которое является основой здоровой экономики. Кроме того, пандемия еще раз обозначила критическую важность инвестиций в здравоохранение и фармацевтику. За последние 15 лет STADA инвестировала в рынок России и СНГ более $1 млрд, включая рекордные $660 млн в покупку портфеля компании Takeda в 2020 году.

В ближайшие три года планируем инвестировать €13 млн только в увеличение мощности локальных производственных площадок «Нижфарм» и «Хемофарм». STADA имеет один из самых глубоких уровней локализации — более 70% и продолжает вкладывать средства в это направление.

— Какое место «Нижфарм» занимает в целом в бизнесе STADA?

— Это важная часть нашего глобального бизнеса. В части производства мягких лекарственных форм площадка «Нижфарм» — наиболее эффективная в нашей группе.

Поэтому сейчас на нее осуществляется трансфер технологий с производственных площадок STADA в Сербии и Великобритании.

Препараты, передаваемые из Сербии, будут производиться объемом более 1 млн упаковок в год и будут поставляться преимущественно на Балканы и в страны СНГ. Препараты, передаваемые из Великобритании, будут производиться объемом почти 2 млн упаковок в год и будут поставляться на рынки семи стран, в том числе в Великобританию, ОАЭ, Йемен.

— Какие планы по «Хемофарму»?

— В 2022 году планируется завершить перенос технологии производства препаратов, которые сейчас выпускаются на заводах Takeda в Ирландии и Германии, на российскую площадку компании STADA — «Хемофарм». Речь идет о шести препаратах объемом производства до 13 млн упаковок в год.

— Как компания завершила прошлый год?

— Например, в сегменте брендированных продуктов, который включает в себя препараты Consumer HealthCare и брендированные рецептурные препараты, рост составил 99%, а в сегменте дженериков мы выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Все это произошло в том числе и за счет инвестиций, сделанных в развитие российской фарминдустрии в 2020 году.

В целом группа обеспечила общий рост продаж на 18% и повышение скорректированного показателя EBITDA на 15% (без учета изменения курсов национальных валют) по сравнению с 2019 финансовым годом. Общий объем продаж группы составил €3,01 млрд.

— Каковы были продажи в России в прошлом году?

— Органический рост продаж в России (то есть рост за счет собственных препаратов) составил 20%, а общий рост продаж с учетом приобретений и слияний — 84% по сравнения с 2019 годом. В значительной степени это обусловлено долей продаж от приобретенного портфеля продуктов Takeda. Таким образом, в 2020 году объем продаж STADA в России превысил €450 млн. Вообще, нужно отметить, что российский рынок — второй по значимости для STADA после рынка Германии.

— STADA известна как портфельная компания, растущая в основном от покупки существующих фармпредприятий или уже известных на рынке продуктов. Какие портфели продуктов или компании сейчас интересны вам?

— Мы продолжаем расширять свой бизнес в сегментах Consumer HealthCare, специализированных препаратов и дженериков по всему миру, как органически, так и путем приобретений. Мы не сосредоточены на конкретных терапевтических областях. Мы доказали, что можем успешно коммерциализировать и развивать бренды практически в любом сегменте. Когда мы изучаем рынок на предмет приобретения активов, мы всегда анализируем, можем ли мы с их помощью увеличить наш рост больше, чем нынешний владелец. При этом, когда мы говорим о поиске успешных сделок, мы обращаем внимание на разные факторы.

Например, какое территориальное покрытие обеспечивает актив, обеспечивает ли он лучшее коммерческое присутствие, может ли увеличить стоимость наших существующих брендов.





К сожалению, из соображений конфиденциальности мы не можем раскрывать детали сделок по развитию бизнеса и слиянию и поглощению, которые сейчас рассматриваем.

— Планирует ли компания пополнять портфель за счет «антиковидных» препаратов?

— В нашем портфеле уже есть препараты, которые используются при терапии коронавирусной инфекции, например, антиагрегантное средство. Однакотакже очень важны средства для профилактики и реабилитации. Сегодня многие люди страдают хроническими заболеваниями и вынуждены принимать лекарственные препараты на постоянной основе. Мы должны постоянно помнить о том, что пациенты, помимо COVID-19, продолжают страдать и другими недугами: кардиозаболеваниями и болезнями, связанными с метаболическими нарушениями, например, сахарным диабетом. Очевидно, что пандемия наложила некоторые ограничения на основные виды лечения этих заболеваний и проведение плановых операций. Многие пациенты просто не могли попасть к врачам. Поэтому вызванный коронавирусом кризис стал серьезным вызовом прежде всего для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Интервью взял Александр Осипов