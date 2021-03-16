Мишустин дал поручения по итогам поездки в Алтайский край

По итогам своей рабочей поездки в Алтайский край, состоявшейся 2 марта, премьер-министр Михаил Мишустин дал профильным ведомствам ряд поручений, направленных на развитие региона.

«Регион входит в число десяти территорий, для которых разработана специальная индивидуальная программа социально-экономического развития. Ежегодно на реализацию программы выделяется по 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении правительства.

Поручения по итогам поездки:

Минпромторгу и Минфину проработать до 15 апреля механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома;

Минпромторгу и Минфину решить до 15 апреля, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники;

Минпромторгу и Минфину до 31 мая предусмотреть дополнительные средства на льготный лизинг оборудования для легкой промышленности региона;

Минпромторгу до 31 мая проинформировать предприятия, занимающиеся аддитивными технологиями (3D-печатью), о существующих мерах господдержки и привлечь их к разработке стратегии развития отрасли на ближайшие десять лет;

Минпросвещения, Минстрою и Минфину проработать вопрос реализации проекта по строительству в Алтайском крае двух школ в рамках механизма государственно-частного партнерства;

Минцифры и Минпросвещения до 1 сентября обеспечить подключение к интернету Большетихинской начальной и Чистоозерской средней школ Завьяловского района, а также оснастить барнаульскую школу №53 необходимым оборудованием.

Алтайский край признан российскими властями одним из десяти наиболее экономически депрессивных регионов страны. К началу марта 2021 года Михаил Мишустин завершил цикл поездок по этим регионам. По итогам каждого посещения депрессивных регионов премьер дает поручения, их выполнение контролируется министрами-кураторами. На реализацию индивидуальных программы в этих регионах до 2024 года правительством выделено 50 млрд руб.

Об итогах визита премьер-министра — в материале “Ъ” «Осмотр отстающих».