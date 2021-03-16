На Витязевской косе в Анапе снесли два самостроя

Подрядчики демонтировали два самостроя, ранее возведенных на песчаных дюнах на Витязевской косе в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящее время демонтированы трех- и четырехэтажное здание. Осталось снести одно шестиэтажное и одно двухэтажное здания и один фундамент.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, снос капитальных сооружений на Витязевской косе возобновился в феврале 2021 года. Он был приостановлен в декабре 2020 года из-за того, что на застройщика был подан иск с требованием погашения задолженности, в связи с чем объекты, принадлежащие ему, были арестованы.

В 2015 году участок на Витязевской косе предоставили в аренду местному предпринимателю под создание парка аттракционов. Кроме того, в 2018 году Анапский городской суд разрешил построить в дюнах спортивную базу из шести блоков, при этом высота зданий не должна была превышать три этажа. Однако застройщик участка требований не выполнил и возвел 10 объектов, из них шесть – пятиэтажных и четыре – четырехэтажных.

В 2019 года администрация Анапа подала в суд исковое заявление о признании самостроями возведенных сооружений. В июне 2020 года Арбитражный суд Кубани удовлетворил требования властей города о сносе.

Летом 2020 года во время поездки в Витязево губернатор Кубани Вениамин Кондратьев что дюны – визитная карточка курорта и застраивать эти территории недопустимо.

В сентябре глава региона подписал постановление о создании особо охраняемых зон на территории природного парка «Анапская пересыпь» и заказника «Анапский». Создание двух новых ООПТ поможет не допустить застройку песчаных дюн на Витязевской и Бугазской косах.

В январе 2021 года мэрия Анапы совместно с правоохранительными органами организовали проверку по факту разрытия песчаной дюны на Пионерском проспекте.

Алексей Белянин