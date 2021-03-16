Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и поднялся на шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Он догнал канадца Фила Эспозито, который завершил карьеру в 1981 году. Хоккеисты, входящие в пятерку лидеров, уже завершили выступления в НХЛ.

Лидеры по числу заброшенных шайб в НХЛ:

Уэйн Гретцки (894 гола),

Горди Хоу (801),

Яромир Ягр (766),

Бретт Халл (741),

Марсель Дионн (731).

«Вашингтон» победил на выезде «Баффало» со счетом 6:0, Овечкин забил шестой гол. Эта шайба стала 11-й в сезоне, он набрал 21 очко (11+10) в 24 матчах.

Подробнее об игре Овечкина в сезоне — в материале “Ъ” «Под Александром Овечкиным зашатались шайбы».