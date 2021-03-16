В России могут создать фонд отечественного онлайн-контента

В этом году в России может появиться Фонд российского онлайн-контента по аналогии с Фондом кино для поддержки создателей профессионального видеоконтента, сообщили источники РБК. Одним из вариантов помощи станет софинансирование производства контента, но конкретные условия, объем фонда и источники его финансирования пока не определены.

По данным источников, обсуждается вариант использования в качестве источника финансирования средств, которые онлайн-кинотеатры уплачивают в качестве НДС. «По всей цепочке производства и дистрибуции контента онлайн-кинотеатров речь идет о сумме примерно 3 млрд руб. в год»,— сказал собеседник издания. При этом онлайн-кинотеатры смогут претендовать на преимущество в получении субсидий на производство собственного контента.

Кроме создания полностью нового фонда также есть вариант введения дополнительных мер поддержки, которые возьмет на себя один из действующих операторов, в числе претендентов — Институт развития интернета (ИРИ). Представитель ИРИ не прокомментировал создание фонда, но сообщил, что в прошлом году в рамках конкурсов институт поддержал 13 сериалов на сумму 612,8 млн руб. В числе проектов «Трудные подростки — 2» (More.tv), «Новенький» (Start), «Естественный отбор» и «Молодые и сильные выживут» (в соцсетях).

По данным TelecomDaily, по итогам 2020 года объем рынка российских онлайн-кинотеатров составил 38,9 млрд руб. (30,6 млрд руб. принесла платная модель доступа к контенту, 8,3 млрд руб. — рекламная). Доля ivi составила 22,5%, Okko — 13,6%, YouTube — 9%, Netflix — 8,4%, Wink — 7,3%. В 2019 году доля Netflix была 4%, а ivi, Okko и Wink занимали в сумме 48%.

15 марта Фонд кино сообщил, что в 2021 году распределит между организациями кинематографии 1,6 млрд руб., ранее сумма господдержки составляла в среднем 3 млрд руб. Фонд финансирует российские фильмы, для получения средств нужно защитить проект на питчинге перед экспертами. Решение утверждает совет фонда.