Сумма господдержки от Фонда кино в 2021 году снижена до 1,6 млрд рублей

В 2021 году Фонд кино распределит между организациями кинематографии 1,6 млрд руб., сообщил врио директора фонда Федор Соснов на рабочей встрече с представителями индустрии. Ранее сумма господдержки составляла в среднем 3 млрд руб.

«В этом году сумма, распределяемая Фондом кино, меньше обычной. Суммарно между компаниями-лидерами и иными организациями кинематографии будет распределено 1,6 млрд руб.: 1,3 млрд руб. предлагается к распределению между лидерами отечественного производства, а 300 млн руб.— между иными организациями»,— сказал господин Соснов (цитата по «РИА Новости»).

По словам врио директора фонда, с 2019 года «добавился дополнительный конкурс, который в этой сумме не учитывается,— поддержка авторской анимации и детского кино, конкурс состоится осенью, его объем финансирования — 1 млрд руб.». Фонд кино принимает заявки от лидеров российского кинопроизводства с 11 марта по 12 апреля, от других кинокомпаний — с 11 марта по 16 апреля.

Напомним, в январе Фонд кино подвел итоги кинопроката за 2020 год. Самым успешным фильмом в российском прокате стал «Холоп» Клима Шипенко, среди иностранных картин — «Джентльмены» Гая Ричи. Объем кассовых сборов в российских кинотеатрах в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 58,8% — до 22,8 млрд руб.