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Премьер Южной Кореи призвал ввести выходные после прививок от коронавируса

Органы здравоохранения Южной Кореи должны разработать способы предоставления дополнительных выходных жителям страны, привившимся от коронавируса, поручил премьер-министр страны Чон Се Гюн. По его словам, необходимость в этом возникла из-за побочных эффектов, наблюдающихся после инъекции — в частности, жара и боли в теле.

«Есть необходимость систематизировать выходные после прививки, чтобы побудить людей с уверенностью участвовать в программе вакцинации»,— сказал Чон Се Гюн во время межведомственного заседания (цитата по агентству «Ренхап»). По его словам, участие граждан в кампании по вакцинации «без страха или неуверенности» позволит привить население страны быстро и в соответствии с планами.

Массовая вакцинация в Южной Корее началась в феврале. Ко второй половине года власти рассчитывают привить 12 млн человек. С апреля в программу вакцинации планируется включить людей старше 75 лет, школьных медсестер, работников тюрем и людей, находящихся в учреждениях для инвалидов и бездомных.

Подробнее о прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».

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