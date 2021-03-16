Счетная палата нашла в технопарках кредитные организации и отделение КПРФ

В числе резидентов индустриальных парков России были найдены организации и лица, не занимающиеся инновационной, промышленной или научно-технической деятельностью, сообщила Счетная палата по итогам анализа эффективности господдержки технопарков. Счетная палата в своем отчете (.pdf) сообщила, что в российских технопарках были зарегистрированы в том числе кредитные организации и отделение политической партии. Представитель палаты уточнил «РИА Новости», что речь шла об отделении КПРФ.

«Анализ представленной субъектами Российской Федерации информации показал, что в перечень резидентов ИПП (индустриальных и промышленных парков. — “Ъ”) включены кредитные организации, бюджетные учреждения, отделение политической партии и физические лица, не осуществляющие промышленное производство промышленной продукции… научно-техническую деятельность… инновационную деятельность»,— указано в отчете Счетной палаты.

По данным аудиторов, КПРФ не пользуется какими-либо льготами, предусмотренными для производственных компаний, сообщил «РИА Новости» представитель Счетной палаты. При этом в отчете указывается, что ситуация возникла из-за отсутствия единых требований к резидентам технопарков. Ведомство предлагает возложить на Минпромторг координацию мер господдержки, мониторинг деятельности технопарков и ее оценку.