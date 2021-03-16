Рейтинг АТР

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков. 2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9940. 3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8625. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6765. 6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6375. 7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5635. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5011. 9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640. 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453. 11 (13). Роберто Баутиста (Испания) — 2910. 12 (11). Денис Шаповалов (Канада) — 2865. 13 (14). Давид Гоффен (Бельгия) — 2795. 14 (12). Гаэль Монфис (Франция) — 2770. 15 (16). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2630. 16 (17). Григор Димитров (Болгария) — 2620. 17 (18). Фабио Фоньини (Италия) — 2530. 18 (19). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2516. 19 (15). Милош Раонич (Канада) — 2450. 20 (22). Кристиан Гарин (Чили) — 2385… 22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2200... 42 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1395.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.